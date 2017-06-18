في إطار احتفاله بمرور 50 عاما على تأسيسه، قام البنك الأهلي الكويتي بعرض ملامح تاريخه الحافل بالإنجازات على مدى نصف قرن، وذلك من خلال جناح خاص أقيم في مجمع الأفنيوز يومي 9 و10 يونيو الجاري.

وقد ضم جناح البنك الأهلي الكويتي عرضا لأهم إنجازات البنك وتطور علامته التجارية عبر السنوات الخمسين الماضية، كما اشتمل الجناح على قسم خاص للترفيه عن الأطفال.

وقد قام فريق عمل إدارة المبيعات المباشرة لدى البنك بالتواصل مع الزوار والحديث عن أهم المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك. كما تم أيضا عرض فيلم وثائقي يعكس تاريخ البنك طوال فترة الخمسين عاما الماضية.

ويعد تاريخ البنك الأهلي الكويتي الحافل بالإنجازات مصدر فخر واعتزاز لأهل الكويت. ويركز البنك على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه الكرام مستكملا رحلة النجاح التي بدأها منذ نصف قرن حيث يسعى دائما إلى طرح خدماته المصرفية التي تتميز بالسهولة والبساطة تطبيقا لاستراتيجيته «بنك أسهل».