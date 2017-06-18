خدمة الإيجار التشغيلي بدون مقدم ولمدة تصل إلى عامين

في واحدة من أحدث شراكاتها الاستراتيجية، وقعت الغانم أوتو، المستورد الوحيد المعتمد من فورد في الكويت، عن شراكة جديدة مع شركة أعيان الكويت للسيارات، وهي واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في الكويت، حيث سيتم توفير فورد إدج ضمن خدمة الإيجار التشغيلي بدون مقدم لمدة تصل إلى عامين.

وبموجب الشراكة الجديدة، ستقدم «أعيان أوتو» عددا من سيارات فورد إدج الجديدة للعملاء الذين يرغبون في امتلاك سيارة فورد عائلية متعددة الاستخدامات بكل سهولة وبإبرام اتفاقية تأجير تنافسية. وقال نهاد الكيلاني، مدير عام المبيعات الغانم أوتو: نلتزم مع فورد الشرق الأوسط بتلبية جميع احتياجات عملاء شركة أعيان ويشرفنا أن نتشارك مع الشركة الرائدة في الكويت في هذه الاتفاقية المميزة والتي ستمكننا من توفير سيارة فورد إدج مع تقديم عروض تنافسية للعملاء. إن هذه الشراكة الناجحة هي الأولى من بين العديد من الشراكات التي نتطلع لها مع أعيان.

من جانب آخر، قال المدير العام لتأجير السيارات في «أعيان»، مشاري الحسيان: يسعدنا التعاون مع فورد الشرق الأوسط والغانم أوتو المستورد الوحيد المعتمد من فورد في الكويت، وذلك ضمن التزام «أعيان» بتوفير أفضل العروض وأفضل قيمة لعملائنا مع شركاء موثوقين. وتمكننا هذه الشراكة مع الغانم أوتو من زيادة العروض التي نقدمها لعملاء «أعيان» وبالذات على سيارات فورد الموثوقة عالميا والمحبوبة في الكويت.

وأوضح الحسيان أن شركة أعيان الكويت للسيارات «أعيان أوتو»، الشركة الرائدة في مجال التأجير التشغيلي في الكويت، تطرح خدمات متميزة في خدمة التأجير التشغيلي وتوفر الكثير من المزايا للعملاء من الشركات والأفراد. فهي تتيح للشركات والأفراد إمكانية تغيير سياراتهم كل سنة أو سنتين دون عناء بيعها أو تثمينها، ما يوفر عليهم الوقت والجهد والمال. كما تعد خدمة الإجارة التشغيلية اقتصادية وتوفر للعملاء المال والوقت من خلال باقة متكاملة من الخدمات الإضافية مثل الصيانة الشاملة أثناء مدة العقد وتأمين ذهبي شامل وسيارة بديلة عند دخول السيارة للصيانة لمدة تزيد على 24 ساعة أو في حالة الحوادث، إضافة إلى خدمة الطريق على مدار الساعة.

وأضاف الحسيان أننا وفي إطار سعينا المتواصل لابتكار وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات ورغبات العملاء، قامت الشركة باستحداث خدمة فاليو بلس فاليو «VALUE Plus» التي تعد من الخدمات المميزة التي دأبت شركة أعيان على تقديمها للنخبة من عملائها، إذ توفر للمشتركين فيها مجموعة من أرقى الخدمات والمزايا التفضيلية المصاحبة للتأجير وهي خدمات اختيارية إضافية خاصة لنخبة من عملاء الشركة. كما توفر خدمة فاليو بلس للعملاء المشتركين بها خدمات ومزايا إضافية أهمها خدمة العداد الإضافي وتأمين شامل وخدمة السماح بالسفر لدول مجلس التعاون وخدمة تسلم وتسليم السيارة من الموقع الذي يحدده العميل وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة.

وتعد إدج التي تم إطلاق الحلة الجديدة بالكامل منها في 2016 الأفضل أداء في فئتها، حيث تزخر بالمزيد من التكنولوجيا، وتصميمها الجديد المميز من الداخل والخارج، ومستويات أعلى من الجودة، وانسيابية محسنة بشكل ملحوظ حتما يلفت الانتباه من أول نظرة ويوفر تجربة قيادة مميزة من اللحظات الأولى وراء عجلة القيادة. وتتوافر إدج مع محرك V6 سعة 3.5 ليترات بقوة حصانية تبلغ 280 وعزم دوران يبلغ 378 نيوتن متر وناقل حركة SelectShift أوتوماتيكي بست سرعات ومقابض تبديل على المقود.

وتحتل إدج الصدارة في مجال التكنولوجيا بالنسبة إلى فورد، حيث تتميز بمجموعة من التكنولوجيا القياسية والمتوافرة المصممة لتحسين تجربة القيادة وراحة وأمان الركاب. ومن التكنولوجيا المتوافرة التي يتم تقديمها للمرة الأولى على إدج، نظام التوجيه المتكيف، مثبت السرعة التفاعلي مع نظام التحذير من اصطدام أمامي مع دعم الفرملة، نظام نشط ومحسن للمساعدة على الاصطفاف بشكل عمودي وأفقي، حساسات أمامية وخلفية وجانبية لركن السيارة، وكاميرا أمامية توفر رؤيا 180 درجة. وتشتمل ميزات التكنولوجيا الأخرى باب خلفي كهربائي يعمل تلقائيا، ونظام القيادة الآمنة ضمن خط السير، ونظام لكشف النقطة العمياء، ونظام SYNC مع شاشة MyFordTouch تعمل باللمس. أما تقنيات السلامة القياسية في إدج الجديدة فهي تشمل وسادة هوائية نشطة لحماية الركبة، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات مع ميزة التحكم بالميلان، ونظام التحكم بالمركبة عند المنعطفات، وتتوافر اختياريا أحزمة أمان خلفية قابلة للانتفاخ.

بشكل إجمالي، تجسد سيارة إدج خطوة بارزة نحو الأمام من حيث جودة ونوعية المواد المستخدمة في كل أنحاء المركبة. في الداخل، تم تصميم لوحة القيادة والكونسول المركزي بعناية ليبدوا كقطعة واحدة رقيقة وانسيابية. كما أن شاشة LCD المركزية قياس 8 بوصات العاملة باللمس التي تدعم نظام SYNC مع تقنية MyFord Touch أصبحت متوافرة في المزيد من الطرازات. وبفضل التصميم الذكي ومقاعد الجيل التالي الأقل سماكة والأكثر دعما، أصبحت الناحية الداخلية لسيارة إدج الجديدة أكبر وأكثر رحابة. ولتعزيز الشعور بالرحابة، تستمر إدج بتقديم إحدى أكبر فتحات السقف في فئتها - فتحة السقف البانورامية Vista Roof من فورد، بقياس 121 سم من الأمام إلى الخلف.

أما بالنسبة للمساحة الداخلية، فقد ازداد حيز الساقين للصف الأول والثاني في إدج الجديدة بـ 4.8 سم و2.54 سم على التوالي. وازداد حيز الرأس بمقدار 2.54سم في كل أنحاء المقصورة. وازدادت سعة الحمولة مع 39.2 قدما مكعبا خلف مقاعد الصف الثاني، أي أكبر بـ 7 أقدام مكعبة من الطراز السابق. وعند طي مقاعد الصف الثاني، ازدادت المساحة بـ 4.5 أقدام مكعبة، لتصبح السعة 73.4 قدما مكعبة. وأصبحت سيارة إدج الجديدة أطول وأكثر ارتفاعا بعض الشيء من الطراز السابق، وازدادت قاعدة العجلات بمقدار 4 2.5سم لتصبح 285سم.