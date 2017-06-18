محمد عواضة

لم ينعم الدولار كثيرا بقرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية فسريعا ما تآكلت أرباح الخميس الماضي بتعاملات يوم الجمعة نهاية الاسبوع بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية ضعيفة مرتبطة بثقة المستهلكين وبيانات اخرى مرتبطة بقطاع العقار السكني.

والصدمة التي تلقاها الدولار وأظهرته متذبذبا بين الارتفاع والانخفاض خلال 24 ساعة تأتي على اثر ظهور بيانات اقتصادية ضعيفة بعد ساعات من خطاب جانيت يلين المتفائل وليس فقط بعد رفع الفائدة.

كانت يلين قد أكدت في خطابها ان معدلات التوظيف الأميركي حققت تحسنا متواضعا ظهر منذ بداية العام الحالي، لكن الأرقام تشير إلى استقرار وتقدم بخطى ثابتة في الاتجاه الصاعد لعدد الوظائف التي يضيفها الاقتصاد الأميركي شهريا.

هبط الدولار على نطاق واسع بعد بيانات أضعف من التوقعات بشأن المنازل ومعنويات المستهلكين أدت إلى العزوف عن المخاطرة.

وبددت العملة الأميركية معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق متراجعة إلى مستويات كانت قد سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع هي الأدنى منذ نوفمبر الماضي.

أعلنت الحكومة الأميركية أن بناء المنازل في الولايات المتحدة هبط في مايو للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى في 8 أشهر. وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين انخفض في أوائل يونيو.

وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى 97.126 متجها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 0.14%. ورجحت يلين ان التضخم قد يصل إلى 2.00%، كهدف البنك المركزي، في وقت قريب، علاوة على الإشارة إلى ارتفاع إنفاق قطاع الأسر الأميركية وزيادة الدخل الثابت في الولايات المتحدة.

وارتفع اليورو 0.35% أمام العملة اليابانية إلى 124.04 ينا بعدما لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين في وقت سابق من التداولات.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4% أمام نظيرتها الأميركية إلى 1.1191 دولار لكنها دون أعلى مستوى في 7 أشهر البالغ 1.1296 دولار والذي سجلته قبل رفع أسعار الفائدة الأميركية.