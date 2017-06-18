ارتفاع أسعار وحدات الصناديق المستثمرة بالأسهم خلال مايو

تخفيف المراكز الاستثمارية في أسهم «وطني» مقارنة بأبريل مصطفى صالح

اظهرت التقارير الشهرية لصناديق الاستثمار التي تديرها شركة «المركز المالي» بنهاية مايو الماضي توجهات استثمارية بتخفيف او زيادة المراكز الاستثمارية بالاسهم القيادية التي تستثمر بها 4 من صناديق الشركة وهي الصناديق التي اظهرت اداء ايجابيا في اسعار وحداتها حيث ارتفعت بشكل جماعي بنسب تتراوح بين 0.3% و0.9% مقارنة بتراجع كافة مؤشرات السوق السعري والوزني وكويت 15 خلال نفس الفترة بتداولات مايو الماضي.

ورصدت وحدة الابحاث الاقتصادية بجريدة «الانباء» تلك التوجهات الاستثمارية تجاه الأسهم القيادية كما يلي:

بنك الكويت الوطني

خففت 3 صناديق من مراكزها الاستثمارية في اسهم «وطني» خلال شهر مايو وهي نفس الصناديق التي زادت من تركزها الاستثماري باسهم اكبر البنوك الكويتية التجارية في شهر ابريل، حيث مثلت اسهم البنك 13.8% من صافي اصول صندوق فرصة المالي و12.2% من صافي اصول صندوق المركز للاستثمار والتطوير و11.7% من صافي اصول صندوق المركز للعوائد الممتازة بنهاية مايو الماضي.

بيت التمويل الكويتي

تباينت التوجهات الاستثمارية للصناديق الأربعة المستثمرة بالأسهم تجاه اسهم «بيتك»، حيث زاد صندوق فرصة المالي بشكل طفيف من تركزه الاستثماري باسهم البنك لتمثل 12.3% من صافي اصول الصندوق بنهاية مايو فيما حافظ صندوق المركز للعوائد الممتازة على نفس نسبة الاستثمار بنهاية ابريل والبالغة 13.1% من صافي اصول الصندوق في المقابل خفض صندوق المركز الاسلامي من استثماراته باسهم البنك لتمثل 17.8% لتبقى تمثل نسبة كبيرة من استثمارات الصندوق فيما استثمارات صندوق المركز للاستثمار والتطوير تراجعا طفيفا لتمثل اسهم البنك 12.7% من صافي اصول الصندوق.

المخازن العمومية (أجيليتي)

زادت 3 صناديق من الأربعة التي تستثمر بالأسهم من تركزها الاستثماري باسهم «أجيليتي» وفي مقدمتهم صندوق فرصة المالية الذي مثلت اسهم الشركة 10.8% من صافي اصوله بنهاية مايو مقارنة بـ 9.3% نهاية ابريل كذلك زاد كل من المركز للاستثمار والتطوير والمركز للعوائد الممتازة لتمثل اسهم الشركة 9.2% و9% من صافي اصولهما على التوالي وخالف صندوق المركز الإسلامي التوجه ليخفض استثماراته باسهم الشركة من 8.7% من صافي اصوله بنهاية ابريل الى 7.8% بنهاية مايو.

المباني

أجمعت صناديق المركز الأربعة على زيادة استثماراتها باسهم شركة المباني بنهاية شهر مايو مقارنة بأبريل، حيث مثلت 8.8% من صافي اصول فرصة المالي و9.4% من اصول المركز للاستثمار والتطوير و6.8% من اصول المركز الاسلامي وأخيرا 9.1% من اصول المركز للعوائد الممتازة كلها بزيادات طفيفة مقارنة بنهاية ابريل.

بنك بوبيان

يستثمر صندوقين فقط من صناديق الشركة باسهم بنك بوبيان وحافظا على مراكزهما بالبنك بنهاية مايو مقارنة بأبريل دون زيادة او نقصان، حيث مثلت اسهم البنك 7.7% من صافي اصول صندوق المركز الإسلامي و4.5% من صافي اصول صندوق المركز للعوائد الممتازة.

القرين للبتروكيماويات

ظهرت اسهم القرين بقائمة اكبر استثمارات صندوقين هما فرصة المالي والمركز للاستثمار والتطوير، حيث لم تكن ظاهرة بتقارير ابريل ومثلت اسهم الشركة 4.8% من صافي اصول فرصة المالي وحلت بقائمة اكبر الاستثمارات على حساب كيبكو ومثلت 4.6% من صافي اصول صندوق المركز للاستثمار والتطوير وحلت بقائمة اكبر الاستثمارات على حساب الأهلية للتأمين.