يوسف لازم

استضافت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني لتركيا والحائزة على جائزة أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس على التوالي، غبقة رمضانية لتكريم ضيوفها ووسائل الإعلام ووكلاء السفر والشركات في الكويت على دعمهم لها في السنوات الأخيرة.



وأقيمت الأمسية الاحتفالية في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت، بحضور السفير التركي مراد تامير، السفير الأوكراني، السفير الكوري ومجموعة من الشخصيات البارزة في الكويت بالاضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام ووكلاء السفر والشركات المحلية، حيث كان في استقبالهم في أمسية عكست كرم الضيافة التركي، عدد من مسؤولي الخطوط الجوية التركية في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال سامي أيدوغان، مدير عام الخطوط الجوية التركية في الكويت: «يسرنا أن نستضيف هذه الأمسية التي تجمع كل ضيوفنا المتميزين الذين دعمونا على مدار الأعوام الماضية. لقد لعبت شراكاتنا مع وكالات السفر والشركات التجارية دورا مهما في تحقيق أهدافنا القائمة على النمو، ونأمل أن نواصل علاقات التعاون هذه. وتشهد الكويت أهمية متزايدة كوجهة للخطوط الجوية التركية، حيث سنسير في هذا الصيف ما يزيد عن 50 رحلة أسبوعية».



يشار إلى أن الكويت تعد واحدة من المراكز التجارية والسياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد سوقا ممتازة للفرص المتاحة للتوسع بالنسبة للخطوط الجوية التركية. وفي إطار سعيها للربط العالمي، أضافت الناقلة العديد من الرحلات الجديدة من وإلى الكويت، والتي تضم الآن وجهات مثل كرواتيا وفرنسا وكولومبيا وبنما. كما تسير الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة من الكويت إلى طرابزون وبودروم وأزمير وأنطاليا في تركيا.