الوجهات تضم منتجعات بحرية ومناطق جبلية مدهشة تتميز باعتدال المناخ

توفر «فلاي دبي» وخلال عطلة الصيف خيارات واسعة للسياح الباحثين عن استكشاف المعالم الثقافية والتاريخية بفضل شبكتها الواسعة التي تصل إلى 90 محطة في 44 دولة حول العالم.

وأضافت فلاي دبي لأول مرة هذا العام ثلاث محطات صيفية جديدة إلى مسافريها وهي مدن باتومي في جورجيا وغابالا في اذربيجان وتيفات في مونتنجرو، حيث ستبدأ بتسيير رحلات منتظمة إلى هذه المدن خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2017 وهي وجهات تضم منتجعات بحرية ومناطق جبلية مدهشة إضافة إلى اعتدال المناخ فيها خلال هذه الفترة.

وستكون فلاي دبي أول ناقلة توفر رحلات مباشرة من دولة الإمارات إلى غابالا وتيفات وهي الأولى التي تخدم مدينة باتومي من دبي. ويمنح مواطنو دولة الإمارات والمقيمون فيها تأشيرة الدخول عند وصولهم للمطار بالنسبة لزوار مدينتي باتومي وتيفات، كما يمنح المقيمون في دول التعاون تأشيرة الدخول عند وصولهم للمطار بالنسبة الى مدينة باتومي.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: الجميع يتطلع الى عطلة الصيف، وبفضل امتلاكها شبكة واسعة من المحطات تعزز فلاي دبي التزامها تجاه مسافريها بتوفير خيارات وفرص زكبر للسفر.

وأضاف: هناك طلب كبير على الوجهات الصيفية ونحن نتطلع إلى توفير خيارات متنوعة وفريدة للمسافرين للتمتع بعطلة الصيف.

بالإضافة إلى عروضها الصيفية، فإن شبكة فلاي دبي تضم العديد من الوجهات والمحطات المتنوعة. بالنسبة إلى الباحثين عن صخب المدن توفر فلاي دبي للمسافرين الفرصة لاستكشاف العديد من المدن حول العالم والغنية بالموروث الثقافي والتراثي إضافة إلى الأنشطة المتنوعة فيها لعل أبرزها مدن باكو وبراتسلافا واسطنبول وسراييفو وتبليسي ويريفان. ويمنح مواطنو الدولة والمقيمون في دولة الإمارات حاملو جواز دولة الهند تأشيرة الدخول عند الوصول للمطار في مدينة يريفان.

من جهته، قال جيهون ايفندي نائب الرئيس الأعلى للشؤون التجارية لمنطقة الإمارات والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والدول المستقلة في فلاي دبي: مع توافر التسهيلات الكبيرة في تأشيرة الدخول بالنسبة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها هناك فرصة كبيرة للمسافرين للتمتع بهذه الكنوز الدفينة وما تقدمه للزوار والسياح.