بحلول العام 2022 من المتوقع أن تشتمل 90% من السيارات على إمكانيات التعرف على نبرة الصوت

أصبحنا معتادين الآن على السيارات التي تفهم ما نقول وتستجيب لأوامرنا. ويتوقع الخبراء أن يحمل المستقبل إمكانيات تجعل السيارة قادرة على فهم مشاعرنا ومن دون الحاجة إلى التكلم في بعض الأحيان.

وبحلول عام 2022، من المتوقع أن تشتمل نحو 90% من السيارات على إمكانيات التعرف على نبرة الصوت. وقد تكون الميزة الجديدة لسيارات المستقبل قدرتها على التقاط التغيرات البسيطة في تعبيرات وجوهنا والتحولات التي تطرأ على نبرة أصواتنا، بما يسهل تجربة القيادة للسائقين. وقد يمكن للأنظمة المتقدمة المزودة بالميكروفونات الحساسة والكاميرات الداخلية، أن تعرف من خلال ملامحك ونبرة صوتك نوع الأغنية التي ترغب في سماعها عندما تكون متعبا أو في مزاج غير جيد، كما قد يمكنها أن تعرف الأوقات التي تفضل فيها التمتع بلحظات من السكون والهدوء. أو حتى قد يمكن للإضاءة الداخلية أن تضبط درجتها أوتوماتيكيا كي تتلاءم مع تبدلات مزاجك.

وفي هذا الصدد، تقول فاطمة فيتال، مدير التسويق لقسم السيارات في شركة نوانس للاتصالات التي أسهمت في تطوير نظام الاتصال الداخلي SYNC المنشط صوتيا من فورد: نعمل الآن على تطوير السيارة التي تشعر بك، والتي يمكنها أن ترسم البسمة على وجهك، وتقدم لك النصيحة حين تحتاجها، وتذكرك بأعياد الميلاد وكذلك تنبهك للمسافات الطويلة أثناء القيادة. ومن المتوقع أن تتوافر مزايا التحكم الصوتي اعتمادا على الأنظمة السحابية في 75% من السيارات الجديدة بحلول عام 2022، ومن المنتظر أن تتطور أنظمة السيارات في المستقبل لتتحول إلى أنظمة مساعدة شخصية قادرة على جدولة المواعيد وطلب الوجبات السريعة حين يكون السائقون عالقين في الزحمة.

وتجري فورد حاليا مشروع دراسة بحثية بالتعاون مع جامعة RWTH Aachen، تتضمن استخدام عدد من الميكروفونات لتحسين معالجة الكلام والحد من تأثير الضوضاء والتشويش الخارجي المحتمل. وخلال العامين المقبلين، قد تتوجه إلينا أنظمة التحكم الصوتي بعدد من الاقتراحات مثل: هل ترغب في طلب باقة من الورد لأمك في عيد الأم؟ هل يمكنني اختيار طريق أقل ازدحاما ولكن أبعد قليلا عن المنزل؟ بقي القليل من الشوكولاتة المفضلة لديك ومتجرك المفضل يقدم هذا النوع من الشوكولاتة، هل ترغب بالتوقف وشراء البعض منها؟ كما قد تتيح الإيماءات المستقبلية والتحكم بحركة العين مجالا أمام السائق للرد على المكالمات الهاتفية عبر تحريك الرأس، أو تعديل مستوى الصوت بإشارة أخرى، وتشغيل نظام الملاحة بحركة عين سريعة لاستهداف الوجهة المطلوبة على الخارطة.

بالتالي، قد تصبح السيارة قادرة على التعلم ومعرفة ما تريد، وقراءة أفكارك أكثر من زوجتك، ولكن هل هناك من محاذير لهذا التطور؟ وهل من الممكن أن تقع في غرام النظام المتقدم للتعرف على الصوت في سيارتك، كما يحدث في فيلم Her؟ تقول دومينيك وات، محاضرة أولى في قسم اللغة وعلوم اللغويات، جامعة نيويورك: يحب العديد من الأشخاص سياراتهم إذ تربطهم بها علاقة خاصة، ولكن مع الأنظمة الجديدة القادرة على التعلم والتكيف في السيارة، بإمكاننا ان نتوقع نشوء علاقة قوية بالفعل! وقريبا ستصبح السيارة مساعدنا الشخصي، ورفيقنا في السفر، والأذن التي تصغي إلينا، وسنتمكن من مناقشة كل شيء معها، وسؤالها عن كل ما يخطر في بالنا، حتى نصل إلى النقطة التي قد ينسى عندها كثيرون أنهم يتحدثون مع آلة.

ويوفر نظام الترفيه والمعلومات الذكي SYNC 3 مزايا فريدة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل قدرة المستخدم على التحكم بالوسائط الإعلامية ودرجة الحرارة، عبر تقنية البلوتوث المتصلة بالهاتف، وذلك من خلال إعطاء الأوامر الصوتية. وتعد خيارات اللغة المتوافرة في نظام الترفيه والمعلومات الذكية SYNC 3 مهمة للغاية للعملاء في المنطقة، حيث تشتمل على اللغة العربية للمرة الأولى على الإطلاق، فيما ستتوافر الفرصة أمام العملاء أيضا لتحديث خرائطهم مرة واحدة مجانا في العام، ولمدة 5 سنوات وهم يجلسون مرتاحون في منازلهم. ويضم نظام الملاحة في SYNC للترفيه والاتصال المبتكر من فورد، أكثر من 3.5 ملايين «نقطة اهتمام»، وما يزيد على 3.5 ملايين كليومتر من خرائط الطرق، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.