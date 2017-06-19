موضوع هذا الموسم هو «التحول» الذي ينبع من صميم قناعة العلامة التجارية الراسخة

أعلنت شركتا «لكزس إنترناشيونال» و«وينشتاين» خلال مهرجان الأفلام القصيرة الذي أقيم مؤخرا في طوكيو، عن إطلاق الموسم الرابع من جائزة لكزس للأفلام القصيرة. وتقوم شركة «لكزس إنترناشيونال» في كل موسم بطرح موضوع معين يتفاعل معه صناع الأفلام ويشكل مصدر إلهام لهم لتقديم قصص مبدعة. ويدور موضوع هذا الموسم حول «التحول»، والذي ينبع من صميم قناعة العلامة التجارية الراسخة بأن الأشياء المدهشة تحدث عندما يتم تحويل الأمور العادية إلى أخرى مبتكرة.

ويمكن لصناع الأفلام تقديم مشاركاتهم عن طريق موقع www.withoutabox.com، وهي الخدمة الرائدة لتقديم المشاركات الخاصة بمهرجانات السينما وصناع الأفلام. ويشكل هذا التعاون بين شركتي «لكزس إنترناشيونال» و«وينشتاين» دعما للمواهب الناشئة في هذا المجال من خلال إيجاد فرصة فريدة لهم لاستكشاف آفاق فن صناعة الأفلام باستخدام أحدث التقنيات وتحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في مجال صناعة السينما. ويتشابه هذا النوع من التوجيه مع الممارسات المتبعة في مصانع لكزس، حيث يقوم كبار الحرفيين الذين يعرفون باسم «تاكومي»، بتعليم الجيل الجديد من فريق العمل ويشكلون مصدر إلهام لهم.

واستعدادا للموسم الرابع، ستقوم لجنة اختيار صناع الأفلام المرموقة والتي تضم الكاتب والممثل تايلور شيريدان المرشح للفوز بجائزة أوسكار والذي اشتهر بأعماله «مهما كلف الأمر» و«سيكاريو» والمسلسل التلفزيوني الشهير «أبناء الفوضى»، إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركتي «لكزس إنترناشيونال» و«وينشتاين»، بمراجعة المشاركات لاختيار المرشحين الأربعة النهائيين. كما سيعود جووي هورفيتز، المنتج والمخرج المساعد مرة أخرى لإنتاج السلسلة التالية من الأفلام بالتعاون مع شركة «وينشتاين»، والذي كان قد اشتهر من خلال أفلام «المخادع» و«الرمادي يفرق» و«الرجل بداخل الظلال» وأنتج أيضا فيلم «الأمة تحبس أنفاسها».

وقال هارفي وينشتاين، الرئيس المشارك لشركة وينشتاين: يسرنا التعاون مرة أخرى مع شركة لكزس وإطلاق هذه الأفلام الفريدة على الإنترنت ليشاهدها العالم بأكمله. تحتاج المواهب الناشئة من صناع الأفلام إلى من يرعاها ويتيح لها فرصة الظهور على الساحة العالمية، ولا يسعنا إلا الانتظار لمشاهدة ما لدى الدفعة الجديدة من صناع الأفلام ليقدموه في الموسم المقبل، والذي يدور حول موضوع «التحول».

وعلق سبيروس فوتينوس، الرئيس العالمي لإدارة وتسويق العلامة التجارية لدى «لكزس إنترناشيونال»، قائلا: يعد مشروع جائزة لكزس للأفلام القصيرة نافذة لنا لدعم المجتمع الإبداعي وإظهار التقدير والعرفان له على كونه مصدر إلهام لنا كعلامة تجارية. ولقد نجحنا في قطع شوط كبير منذ إطلاق الموسم الأول، ويرجع الفضل في ذلك إلى التعاون المثمر مع شركة «وينشتاين»، والتي تشاركنا نفس الشغف لتمكين المواهب الجديدة والصاعدة من صناع الأفلام والممثلين. ونحن نشعر بالكثير من التشويق حيال موضوع هذا العام، والذي يشكل أحد العوامل التي تدفعنا كعلامة تجارية لتحقيق المزيد من التقدم.

من جهته، قال تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: ساعدت جائزة لكزس للأفلام القصيرة منذ بدايتها على دعم المسيرة المهنية لصناع الأفلام الناشئين من شتى أنحاء العالم، وذلك من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بحرفتهم إلى مستويات متقدمة، وتوسيع حضورهم وسط مجتمع الأفلام الدولي. ويترابط موضوع سلسلة هذا العام مع عملية تحول علامة لكزس التجارية، وستسلط الأفلام القصيرة التي سيتم إنتاجها الضوء على الفكرة بأن الأشياء الاستثنائية تحدث عند تحويل الأمور العادية إلى أخرى مبتكرة. وسيفتح باب قبول المشاركات في برنامج جائزة لكزس للأفلام القصيرة الحائز على العديد من الجوائز من الآن وحتى 24 أغسطس. وسيتم الإعلان عن أسماء صناع الأفلام الأربعة الفائزة في شهر ديسمبر من العام الحالي.