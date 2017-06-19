البنك حافظ على المستوى العالي لخدماته المقدمة للعملاء ومواكبته للمعايير العالمية

حصد بنك برقان جائزة أفضل برنامج لضمان الجودة، وجائزة أفضل برنامج لضمان الخدمة عن العام 2017، وذلك تقديرا لأدائه المتميز والجودة العالية التي يوفرها مركز خدمة الاتصال لديه. وقد نال بنك برقان هاتين الجائزتين تقديرا لحفاظه على مستوى عال لخدماته التي يقدمها لعملائه، ومواكبته لأرقى وأفضل الخدمات والمعايير العالمية، خلال حفل «إنسايت ميدل إيست» الذي أقيم في دبي بتاريخ 15 مايو 2017.

وتعتبر شركة «إنسايت ميدل إيست» التي تتخذ من دبي مقرا لها، المنظمة الوحيدة التي ترصد أداء مراكز الاتصال، حيث تعمل على رصد أداء الشركات من حيث تميز وفعالية التواصل مع العملاء، وتعتمد معايير صارمة في التحكيم واختيار الشركات وتحديد النتائج.

وتمت الإشادة بمستويات فريق عمل مركز الاتصال في بنك برقان، وقدرته على تلبية احتياجات العملاء خلال وقت سريع وباستخدام وسائل فعالة ومتطورة. وبالاعتماد على طاقم عمل متمكن يعمل بحرفية ودقة والتزام على تلبيه احتياجات العملاء من خدمات ومنتجات وحلول مالية ودعم فني. وقد جاءت جائزة أفضل برنامج لضمان الجودة ضمن فئة الدعم والخدمات، لتعكس النهج الفعال الذي يعتمده بنك برقان في سعيه لرضى العملاء. ومثل البنك خلال استلام الجوائز، مدير مركز الاتصال في بنك برقان منذر الصالح، وتلقى التكريم من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «إنسايت ميدل إيست» دومينيك كيناغان. وتعليقا على الفوز بهذه الجوائز، أعرب رائد الهقهق، نائب رئيس المدراء التنفيذيين الكويت، عن فخره بفريق العمل الدؤوب والنشيط، الذي يعكس تميز الطابع المحلي والإقليمي للبنك. وأشار إلى التزام بنك برقان بالتميز في تقديم أفضل الخدمات لعملائه، وسعيه الدؤوب إلى جذب أفضل المواهب، وتنظيم برامج تدريبية عالية المستوى للموظفين بغية تمكينهم من تقديم الدعم للخدمات والحلول المصرفية. وقال إن الموظفين يعملون في الخطوط الأمامية للبنك، ويظهرون التزامه بتقديم أفضل الخدمات، ومواكبة أرقى المعايير العالمية، لتعزيز سمعة ومكانه البنك في السوق. وتنافس «برقان» على الفوز بالجوائز مع مجموعة من المرشحين من قطاعات مختلفة، مثل الاتصالات والطيران، فضلا عن مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة. وتم اختيار الفائزين بناء على قرارات من لجنتي تحكيم تضم الأولى محكمين دوليين من «إنسايت»، تليها جولة ثانية بمشاركة مجموعة من رؤساء ومديري مراكز اتصال في الشرق الأوسط والمراكز الإقليمية المدعوين من الشركة.