الجهاز يوفر خدمات مصرفية مبتكرة حصرية لعملائه

قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) فادي الشالوحي ان جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الذي بدأ «بيتك» تشغيله مؤخرا بواقع جهازين، احدهما في مجمع الأفنيوز والثاني في فرع الفيحاء، يشهد اقبالا كبيرا من عملاء «بيتك»، ليصل العدد الى أكثر من ألف عميل في الايام الاولى من تشغيل الجهاز الذي يتزايد حجم استخدامه يوما عن الآخر، معظمهم يستفيدون من الخدمات الجديدة والفريدة التي يوفرها الجهاز ومن ابرزها السحب والايداع من غير بطاقة، وخدمة تحديث بيانات العميل مباشرة وفتح حسابات «التوفير ـ الودائع الاستثمارية» بالاضافة الى مجموعة من الخدمات المصرفية التي تعتبر طفرة متقدمة في الخدمات الالكترونية المبتكرة القائمة على الخدمة الذاتية للعميل وتمكينه من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة لتحقيق ظروف جيدة ومناسبة للعميل للحصول على الخدمة مباشرة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجودة حيث يتواجد موظفون متخصصــون لمساعـــدة العملاء على استخدام الجهاز بالطريقة المثلى وتقديم العون عند الحاجة.

واضاف الشالوحي في تصريح صحافي أن جهاز «XTM» الاول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة والذي يقدم خدماته حصريا لعملاء «بيتك» يعتبر تأكيدا جديدا على حرص «بيتك» على توفير معظم الخدمات المصرفية التي يقدمها الفرع المصرفي، من خلال وسائل التقنية الحديثة التي تتجاوز عوائق الوقت والمكان بالاضافة الى امكانيــة التطوير والاضافة الدائمة لمنظومة الخدمات التي يقدمهـــا الجهاز الذي يتيح إجراء المعاملات المصرفية بأسلوب عصري وأدوات تقنيــة متطورة، بالتواصل مع موظفي البنك من خلال مكالمة الفيديو المرئية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، اذ يمكن للعميل مثلا فتح حسابات التوفير وودائع استثمارية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة الفرع، بالاضافة الى إمكانية الإيداع والسحب النقدي من دون بطاقة سحب آلي، وتحديث بيانات العملاء، والاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب في أي وقت وبشكل فوري والتحويــــل بين الحسابات، ودفع الأقساط، وغيرها من الخدمات المميزة، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم طرحها مستقبلا، ومنها حساب الذهب، وإصدار بطاقات السحب الآلي، والتي من شأنها تمكين العملاء من استخدام أحدث الوسائل المصرفية الحديثة.

يذكر أن مجموعة «بيتك» طبقت هذه الخدمة قبل نحو 4 سنوات في «بيتك ـ تركيا»، وحازت براءة اختراع فيها، ما يؤكد تميزها في طرح خدمات تكنولوجية غير مسبوقة، تعكس الاهتمام بخدمة العميل وفقا لأعلى المعايير العالمية في الجودة والسرعة والأمان.