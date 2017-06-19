وسط أجواء أسرية عامرة بالبهجة والسعادة أقامت الشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO غبقتها الرمضانية بأبراج الكويت وهي الغبقة الثانية لمجلس الإدارة الحالي.

وحضر الغبقة مجلـــس الإدارة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة فيصل عبدالله المطر بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية وعدد كبير من المسؤولين والموظفين.

وتخللت الغبقة العديد من الفعاليات والفقرات مع الموظفين، حيث بدأت بكلمة لفيصل المطر شكر فيها جميع موظفي كاسكو على أدائهم العام الماضي الذي أدى إلى نتائج ممتازة جدا، مؤكدا حرص كاسكو على التواصل مع الموظفين بشكل دائم من أجل خلق بيئة ناجحة للعمل والإنتاج، إلى جانب حرصها الدائم على تطوير الموظفين لأنهم رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة ناجحة.

وأضاف المطر أن مؤشرات النجاح يصحبها اهتمام من مجلس الإدارة الحريص كل الحرص على المحافظة والنهوض بالأداء العام للشركة لاسيما الموارد البشرية.

كما تحدث الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية خالد الصغير قائلا: في العام الماضي بدأنا مسيرة الانطلاقة والتغيير واليوم نجني ثمار هذا التغيير الذي كان بفضل الموظفين الذين اجتهدوا معنا لتحقيق النجاح، ففي العام الماضي استطاعت كاسكو تحقيق أعلى نسبة أرباح تشغيلية منذ نشأتها بفضل جهود الموظفين.

وأضاف الصغير أن رحلة التغيير في «كاسكو» اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية وهي الاهتمام بالكوادر البشرية وتطويرها على جميع المستويات، بالإضافة إلى تطوير وتغيير أنظمة العمل وتسهيل الإجراءات وتطويرها، أما الركيزة الثالثة فهي تغيير وتطوير بيئة العمل، حيث سيتم الانتقال للمبنى الجديد للشركة والذي يتميز بالشفافية بين المسؤول والموظف لخلق بيئة عمل صحية.

وعقب كلمة الصغير بدأت الفعاليات والمسابقات للحضــــور التـي أدارهـــا المذيع جاسـم العبوة، إلى جانب سحوبات على جوائز قيمة، وتميزت الغبقة بروح العائلة الواحدة واجتماع كل فئات الموظفين على طاولة واحدة بعيدا عن ضغوط العمل.

ومن خلال هذه الغبقة، أعلنت «كاسكو» عن إطلاق مشروع كاسكو الخير والذي يهدف إلى مساهمة الموظفين والشركة بجمع التبرعات لإنشاء مشروع خيري في إحدى الدول الفقيرة باسم كاسكو الخير والذي يؤكد على دور كاسكو الاجتماعي في خدمة المجتمع والمحتاجين في كل مكان، كما أن هناك العديد من الفعاليات والمشاريع التي سيتــم تطبيقهـــا خلال الفترات القادمة والتي تهدف إلى احتواء الموظفين وتحفيزهم لتطوير آلية العمل والإنتاج.