9.6 % معدل نمو ثروات العائلات الكويتية التي تزيد ثروتها على 100 مليون دولار

5.3 % معدل نمو سنوي مركب للثروات الخاصة الكويتية المتوقعة خلال 5 سنوات مقبلة

ثبات معدل نمو ثروات العائلات.. الأقل ثراءً شهد معدل نمو الثروات الخاصة في الكويت زيادة ملحوظة خلال العام 2016 بما نسبته 6.2% وذلك مع ارتفاع حجم الثروات الخاصة في البلاد لتبلغ حوالي 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء».

وبحسب التقرير فإن نمو معدل الثروة الخاصة في الكويت كان مدفوعا بشكل رئيسي بعائدات الأسهم. واستنادا إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في الكويت إلى 5.3% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3% والنقد والودائع النقدية بمعدل نمو سنوي مركب 4.5%، المساهمين الرئيسيين في هذا النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في الكويت، فقد نمت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات الكويتية فائقة الثراء (التي تملك ثروة تزيد قيمتها على 100 مليون دولار) بشكل ملحوظ بنسبة 9.6% في عام 2016. ومن المتوقع أن تشهد الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة انخفاضا طفيفا بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6.7% بحلول العام 2021.

وشهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء (التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار) معدل النمو الأقوى في 2016 بنسبة 14.3%. وخلال السنوات الخمس القادمة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤا طفيفا ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 11.6%.

بينما شهدت الثروة الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراء (التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار) نموا ثابتا بنسبة 7.2% في 2016. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 5.8% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرات (التي تملك ثروة بأكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار) في الكويت بنسبة 2.6% في 2016.، حيث من المتوقع أن يستمر ثبات النمو 2.6% بحلول 2021.

بلغ عدد المليونيرات 29 ألف في الكويت بحسب دراسة لبنك كريدي سويس، حيث أشارت إلى أن عدد الكويتيين الذين تتراوح ثروتهم بين 10 و50 مليون دولار قد بلغ نحو 1.4 ألف كويتي، وتقفز إلى 2.2 ألف مواطن ثرواتهم بين 5 و10 ملايين دولار، وقرابة 26 ألف مواطن ثروتهم بين مليون و5 ملايين دولار، أي 2.1% من عدد سكان الكويت.

وأضاف التقرير أن قرابة 76 كويتيا تتراوح ثروتهم بين 100 مليون و500 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الكويتيين الذين تبلغ ثرواتهم بين 50 و100 مليون دولار نحو 123 كويتيا.

وبحسب تقرير «بي سي جي» فقد نمت الثروة المالية العالمية الخاصة بنسبة 5.3% خلال العام 2016 لتصل إلى 166.5 تريليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بالتسارع الذي يشهده النمو الاقتصادي والأداء القوي لأسواق الأسهم في أجزاء كثيرة من العالم. وكان الارتفاع أكبر مما كان عليه في العام الذي سبقه عندما ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 4.4%. وشهدت جميع المناطق حول العالم زيادة في الثروة الإجمالية، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرة أخرى المنطقة الأسرع نموا، بمعدل نمو بلغ تقريبا خانتين عشريتين 9.5%.

وسجلت أوروبا الغربية نموا متواضعا (3.2%) بسبب حالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبحلول نهاية عام 2017، من المتوقع أن يتجاوز معدل الثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نظيره في أوروبا الغربية، وبحلول عام 2019، من المتوقع أن يتجاوز المعدل المشترك للثروة الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان نظيره في أميركا الشمالية.