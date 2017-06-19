قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى نور للاستثمار المالي ضد شركة دار الاستثمار، مع إلزام الأخيرة بسداد 10.2 ملايين دينار تقريبا لصالح «نور». وأوضحت «نور» في بيان للبورصة أن موضوع القضية يختص بدعوى ندب خبير وتصفية حساب، لإلزام المدعى عليها ـ دار للاستثمار ـ بسداد ما سيسفر عنه تقرير الخبرة. وقضت المحكمة برفض الدعوى الثانية المقامة من «نور» ضد دار الاستثمار وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وآخرين، والتي تختص بطلب صحة ونفاذ إجراءات بيع عقار.

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بمحو التسجيل والتأشير الذي تم، مع محو وثيقة التملك الصادرة من دار الاستثمار وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق من السجل مع إلزامهما بالمصروفات.