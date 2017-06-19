100% عائداً على الاستثمار في الرماية بنهاية العام الحالي

تعاقدنا مع 6 جهات حكومية وشركات وبنوك للرماية ومستمرون في التوسع والتطوير

الهيكلة المالية أثمرت خفض المصروفات 18% وزيادة الإيرادات 23% أجرى الحوار: محمود فاروق

قال رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للميادين الشيخ صباح سلمان داود الصباح ان الشركة وضعت خطة إصلاحية منذ توليها مجلس إدارة الشركة لتعديل المسار المالي للشركة، حيث خفضت المصروفات بنحو 18%، وتعاقدت مع 6 جهات حكومية لتنشيط قطاع الرماية بالشركة ما انعكس بالإيجاب على نمو الإيرادات بنحو 23%.

وتوقع السلمان في حوار خاص مع «الأنباء» ان يصل العائد على الاستثمار في قطاع الرماية بنهاية العام الحالي بنحو 100%، خاصة بعد ان تعاقدت الشركة مع 6 جهات حكومية، إضافة إلى التوسعات وعمليات التطوير التي أجرتها الشركات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل الدخل الرئيسي للشركة.

وأشار إلى ان الشركة تجري تجهيزات حاليا لإدراجها في سوقين خليجيين خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية لخطة الشركة الإصلاحية.

وكشف عن إضافة عدد من الخدمات الجديدة في قطاع الرماية، وذلك بهدف رفع الأداء العام لهذا القطاع وتعظيم إيراداته خلال العام الحالي.

وذكر ان الشركة استطاعت تطوير أنشطتها وتنويع خدماتها في مسعى منها لجذب شرائح أكثر من العملاء، والتفاصيل في الحوار التالي:بعد مرور عام على تولى مجلس الإدارة الجديد إدارة شركة ميادين، ماذا حققتم؟

٭ من حيث المبدأ أود أن أشير إلى ان استراتيجية الشركة شهدت خلال 2016 تطورا من حيث التوسعات او في الأنشطة التشغيلية.

حيث بدأ مجلس الادارة الجديد في إعداد خطط إصلاحية لتعديل مسار الشركة المالي في البداية، وذلك عن طريق ضغط المصروفات ورفع الايرادات وبنهاية العام استطعنا ان نجني ثمار المرحلة الاولى من خطتنا وهو ما انعكس على مؤشرات الشركة المالية بالإيجاب.

وما المؤشرات المالية الجيدة ـ حسب قولكم ـ التي وصلت إليها الشركة؟

٭ تمكنت ميادين من زيادة إيراداتها بنسبة 23%، فيما نجحت في تخفيض مصروفاتها بنسبة 18%، كما ان الإدارة التنفيذية استطاعت في الوقت نفسه خفض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 51%.

وعموما يمكن القول إن إستراتيجية ميادين الجديدة أسهمت في النهوض بأداء الشركة على كل المستويات، وأن مؤشرات ذلك بدأت في الظهور لجهة التحسن الملحوظ في ادائها المالي بالربع الاول من 2017.

علاوة على ذلك يبذل مجلس الإدارة كل الجهود الممكنة ويعمل جنبا إلي جنب مع الإدارة التنفيذية على تطوير الأداء المالي للشركة ليلبي طموحات مساهميها وعملائها، بما يتناسب مع أعلى المعايير العالمية وعلى النحو الذي يمكن ميادين من زيادة التدفقات النقدية وأرباحها التشغيلية وتنويع إيراداتها على النحو الأمثل.

وماذا عن الأنشطة التشغيلية لديكم؟

٭ من أهم أنشطة الشركة لدينا قطاع الرماية الذي نركز عليه حاليا للنهوض بأعمال الشركة خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدنا مع نحو 6 جهات حكومية لإجراء التدريبات وتعلم فنون ومهارات الرماية ومن المتوقع ان يتضاعف العائد على قطاع الرماية بالشركة إلى 100% بنهاية العام الحالي وذلك بفضل عمليات التطوير التي قامت بها الشركة في ذلك القطاع بالإضافة إلى العروض السعرية التي اعلنت عنها الشركة لاستقبال اكبر عدد من المهتمين بقطاع الرماية سواء من القطاعات الحكومية او الخاصة.

كما تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة على رأسها رماية القوس والسهم التي حققت نجاحا غير مسبوق وإقبالا منقطع النظير.

وانسجاما مع ذلك استطاعت الشركة تطوير أنشطتها وتنويع خدماتها في مسعى منها لجذب شرائح أكثر من العملاء والفئات العمرية المختلفة، مع الحرص علي توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع الرواد سواء في داخل ميادين الرماية أو خارجها.

وما طموحاتكم لتطوير ميادين؟

٭ ما أود التأكيد عليه ان طموحاتنا للتطوير لم تتوقف عند تطوير خدمات الشركة باعتبارها المقدم الحصري الوحيد لهذه النوع من الخدمات، إلا اننا نعمل حاليا على الدخول في أسواق جديدة بالخليج العربي في قطاع الرماية.

وما يمكن التأكيد عليه أن سقف طموحات ميادين ارتفع منذ بداية العام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم التعاقدات التي أبرمتها الشركة بقطاع الرماية ما ساهم ذلك في رفع الأداء التطويري لمشاريع ميادين وإجراء توسعات داخل ميادين تخدم هذا النشاط.

وماذا تقصد بإجراء توسعات خارجية في دول الخليج؟

٭ لقد حصلت الشركة على موافقة الجهات الرقابية على الإدراج بالأسواق الخليجية وتجري الشركة حاليا تجهيزات لإدراجها في سوقين خليجيين خلال الفترة المقبلة.

وما الخدمات التي تقدمها ميادين؟

٭ متنوعة وتشمل الرماية الإلكترونية، وكذلك الرماية بالخرز ورماية الأطباق وغيرها من أشكال الرماية المختلفة والمحدثة بما يتماشى مع روح العصر. كما ان ميادين تعمل على التوسع في عدد من المشروعات الجديدة لاستيعاب الزيادات الحالية في عدد الرواد.

وفي الوقت نفسه، تسعى ميادين إلى الارتقاء بأنشطتها بما يسهم في بناء جيل صاعد قادر على المنافسة ليس فقط في ميادين الرماية بل في كل ميادين الرياضة وميادين العمل والإنتاج في الكويت وفي كل المحافل الدولية.

هل تخططون لنقل تجربة الميادين إلى خارج الكويت؟

٭ نركز في المقام الأول على السوق المحلي، لكن هذا لا يمنع اننا نراقب جميع الفرص الاستثمارية التي يمكن ان تكون بمنزلة منصة قوية لإطلاق تجربة الشركة في الأسواق الخارجية خاصة بمنطقة الخليج، إلا ان ذلك مرهون بمعدل العائد ونسبة المخاطرة المحققة من اي فرصة، فكما أشرت تعتمد سياسة ميادين في الفترة الحالية على الإصلاح ثم التوسع وهذا يتطلب التركيز على المشاريع التي يمكن من خلالها تحقيق النمو المستدام في أداء الشركة على جميع مؤشراتها. ومن ثم النظر في اي فرصة يعتمد على جدواها للشركة ومدى قدرتها على تعزيز خطط ميادين التوسعية الهادفة إلى تعميق دورها في هذا النشاط.