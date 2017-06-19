استحواذ الشركة على 4% إضافية من رأسمال «البرج».. و21.1% من رأسمال «نفائس»

الشركة حققت 10.4 ملايين دينار أرباحاً سنوية للعام المالي المنتهي في 30 أبريل عبدالرحمن خالد

قال رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس الدبوس ان الشركة تمكنت من المحافظة على تدفقاتها النقدية على الرغم من تدني أسعار النفط وعدم الاستقرار في المناخ الاقتصادي.

حديث الدبوس جاء على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة امس بنسبة حضور بلغت 71%، حيث وافقت العمومية على جميع البنود الواردة على جدول الأعمال، بالإضافة الى إعادة انتخاب مجلس الإدارة.

وذكر الدبوس ان الشركة ووفقا لاستراتيجيتها المعلنة توجت بـ 3 استحواذات مهمة تمثلت بـ«استحواذ شركة ايكويت على شركة ام اي جلوبل بمبلغ يعادل 3.2 مليارات دولار، ثم استحواذنا على حصة اضافية تبلغ 4% من رأسمال شركة البرج للمختبرات الطبية لترتفع بذلك حصتنا الى 24% وآخرها الاستحواذ على نسبة 21.1% من رأسمال شركة نفائس القابضة، ومن خلال الاستحواذين الأخيرين وهو ما يتماشى مع سياستنا بتنويع مصادر الدخل من خلال تملك الحصص في شركات تعمل في مجالات لا تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط».

وأضاف: «أما بالنسبة لأداء مجموعة شركات ايكويت للبتروكيماويات، فقد بلغت حصة شركة بوبيان للبتروكيماويات من التوزيعات النقدية ما مجموعه حوالي 18.54 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016 مقارنة مع ما مجموعه 19.38 مليون دينار للعام السابق، وذلك على الرغم من تدني أسعار النفط خلال العام 2016، ما أثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات البتروكيماوية، وقد فاق أداء شركة إيكويت توقعات المحللين، وذلك نتيجة استحواذها المذكور أعلاه».

وأردف قائلا: «أما فيما يتعلق بأداء شركاتنا التابعة والزميلة، فقد حققنا صافي ربح قدره 4.6 ملايين دينار أرباحا تشغيلية، بالإضافة الى 5.9 ملايين دينار أرباح إعادة تصنيف شركة نفائس من استثمارات متاحة للبيع الى شركة زميلة».

وفيما يتعلق بالمخصصات، قال: «انتهجنا كعادتنا سياسة متحفظة من خلال أخذ مخططات على الاستثمارات الهامشية بلغت حوالي 13.7 مليون دينار، وذلك رغبة منا في عكس القيمة السوقية لهذه الاستثمارات تمهيدا للتخارج منها والتركيز على الشركات الأساسية والمنتجة، وذلك لتمكين الإدارة من تطوير أداء الشركات الزميلة والتابعة لتعظيم عوائدها».

وعلى صعيد نتائج شركة بوبيان للبتروكيماويات المجمعة للسنة المالية المنتهية في 30 /4/ 2017، قال الدبوس ان الشركة استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 10.4 ملايين دينار اي ما يعادل 20.18 فلسا للسهم الواحد قبل استقطاع الاحتياطيات والتوزيعات، حين بلغت التدفقات النقدية 19.76 مليون دينار أي ما يعادل 38 فلسا للسهم الواحد، مرجعا تراجع صافي الأرباح نتيجة الى المخصصات التي تم اتخاذها على الاستثمارات الهامشية رغبة من الشركة في التركيز على استثماراتها الرئيسية.

وقال الدبوس انه نظرا لوضع الشركة المستقر وتوافر السيولة النقدية مدعومة بالتدفق النقدي المستقر والمستدام، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تعادل 20.6 مليون دينار بنسبة 40% (اي 40 فلسا للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 30/ 4/ 2017، وتجدر الإشارة الى أن هذا العام يشكل السنة الحادية والعشرين من الربحية المتواصلة والسنة السادسة عشرة على التوالي من التوزيعات النقدية، وفي حال إقرار التوزيعات المقترحة فإن إجمالي التوزيعات النقدية لتاريخه ستبلغ 588 فلسا.