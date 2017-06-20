المبادرة تأتي كجزء من التزام كاديلاك الغانم المستمر تجاه الشرائح المختلفة من المجتمع

التزاما منها بدعم المجتمع، وضمن سعيها الدائم للمساهمة بمساعدة الفئات المحتاجة للدعم في المجتمع، جددت شركة يوسف الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، التزامها المجتمعي بمناسبة شهر رمضان المبارك بالتبرع بنسبة من أرباحها إلى الهلال الأحمر الكويتي، وذلك عن مبيعات سيارات كاديلاك التي تمت خلال شهر مايو.

وبناء على ذلك، قامت أسرة كاديلاك الغانم ممثلة بنائب رئيس عمليات السيارات - جنرال موتورز راجيش كريشنان، ومدير عام كاديلاك محمد الطلخاوي، وبالتعاون مع فريق قسم الاتصالات بصناعات الغانم ممثلة بالمدير التنفيذي لإدارة الاتصالات عبد اللطيف الشارخ بتقديم شيك التبرع إلى هلال الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام كاديلاك الغانم المستمر تجاه الشرائح المختلفة من المجتمع سواء كان ذلك في التعليم أو زيادة الوعي عن قضايا مجتمعية أو بدعم الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولأن صناعات الغانم تؤمن بقوة بضرورة هذه المساهمات الخيرية والمجتمعية، ستقوم كاديلاك الغانم بالتبرع بالمبالغ لصالح برنامج أطلقته وتديره جمعية الهلال الأحمر الكويتي ويستهدف الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المرضى.

ومنذ قدومها إلى الكويت، تألقت كاديلاك كسيارة فاخرة وأنيقة، وزاد في تميزها كونها إحدى العلامات التي تقع تحت مظلة وكيلها الحصري في الكويت، شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده - تلك الشركة العريقة التي تأسست عام 1932 وتمتلك إرثا غنيا في مجال الخدمة لجميع العلامات التجارية التي بنت معها شراكات طويلة الأمد.

وحافظت كاديلاك على ريادتها في عالم الفخامة من خلال التطوير الدائم من قبل الشركة الأم - جنرال موتورز - ومن وكيلها في الكويت وذلك بالارتقاء الدائم بمعايير الفخامة والرفاهية لجميع موديلات كاديلاك، ابتداء بالإبداع الفني في تصميم الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة، وانتهاء بالمواصفات والمزايا والخدمة لتمنح قائد هذه السيارة إحساسا أكثر بالتفرد، ولتكون جزءا من أسلوب الحياة العصرية والفخمة.

وتوفر شركة يوسف أحمد كاديلاك الغانم لهذه العلامة الفاخرة كل المرافق والخدمات المناسبة حيث بنت الشركة أحدث وأضخم مركز خدمة في العالم بوجود فريق من أكفأ المهندسين والفنيين، وباستخدام أحدث تجهيزات ومعدات الصيانة والخدمة، إضافة إلى أسلوب الخدمة الذي يدرك كيف يتعامل مع عملاء كاديلاك بطريقة تمنحهم التميز والخصوصية ليكون رضاؤهم إضافة جديدة إلى سجل كاديلاك الغني بالنجاحات في الكويت.