دجاني: أتطلع بشغف إلى تعزيز الحضور الرقمي للشركة في المنطقة

أعلنت شركة «نيسان» عن تعيين حسين دجاني مديرا عاما للتسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، حيث سيتولى قيادة استراتيجيتها الرقمية والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة، والتي باتت اليوم أكثر أهمية بالنسبة لأعمال «نيسان» حول العالم.

ومن خلال العمل مع فريق متمرس في الأسواق المحلية، سيتمحور دوره حول توفير تجارب مبتكرة للعملاء تواكب درجات الإبداع في سيارات «نيسان». كما سيتولى زمام المبادرة في مجال إعداد المحتوى الرقمي الخاص بأنشطة الاتصال الإعلامي في المنطقة إضافة إلى تطوير استراتيجيات لدعم أهداف الشركة.

وبهذه المناسبة، قال دجاني الحاصل على شهادة بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت: يسرني الانضمام إلى فريق عمل «نيسان» وأتطلع بشغف إلى تعزيز الحضور الرقمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وأضاف دجاني: تتمتع المنطقة بمستويات عالية من الديناميكية، وهي تحتضن عددا من أهم الاقتصادات الواعدة والأسرع نموا في العالم. وتلتزم «نيسان» بتقديم أفضل السيارات والخدمات لعملائها سواء كانوا من مقتني السيارات لأول مرة والذين يرغبون بشراء سيارة «داتسون ريدي جو» في الهند، أو من عشاق السيارات العصرية الراغبين بشراء واحدة من سيارات «نيسان باترول» المطروحة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

ويحظى حسين بخبرة تربو على 15 عاما في مجال التسويق والاتصال شغل خلالها مناصب رفيعة مثل رئيس المجتمعات والاتصال الإلكتروني في «فيرجن موبايل- قطر» والمدير الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «ريد بول».

وبدوره، قال بيتر كليسولد، مدير عام التسويق لدى «نيسان» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «يسرنا انضمام دجاني إلى فريق عمل «نيسان» بما يحمله من معرفة وخبرة غنية في مجال التسويق الرقمي اكتسبها خلال مسيرته الحافلة بالعمل لدى علامات تجارية عالمية مرموقة.



وكلنا ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يحملها دجاني ستلعب دورا كبيرا في الارتقاء بالمشهد الرقمي في المنطقة والذي يشهد تطورا متسارعا على مستوى العالم».