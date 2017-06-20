تشهد الكويت تقنية جديدة في عالم الإنارة، تتمثل في الاستغناء عما يعرف بالإضاءة المعتادة سواء التي تأخذ في مكوناتها الـ bulbs وأيضا الـ LED لتحل محلها إضاءة الـ OLED التي تعتبر ثورة حقيقية ليس فقط في طريقة الإضاءة بل الى تغير المفهوم نفسه للإضاءة.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام في جراغ لايت «عبدالكريم جراغ» إنه بإمكانك الآن إنارة كل شيء من حولك من خلال وضع شرائح على أي أجزاء تريد إضاءتها، مؤكدا أن مفهوم الإضاءة الحديث تغير الى أسلوب حياة.



وأكد جراغ في بيان صحافي أن الإنسان أصبح بإمكانه الآن أخذ الإضاءة معه بألوانها وقوة إضاءتها الى أي مكان يريد حتى يحافظ على مزاجه العام دون التأثر بألوان وأشكال مختلفة، مضيفا ان مفهوم النور الآن تحول الى إضاءة تصاحب الشخص وليس قطعة يتم استبدالها بأخرى.

وأوضح انه يمكن أيضا ومن خلال الهاتف تغيير وضع الإضاءة في المكتب ومكان جلوس الشخص باستخدام «واي فاي» أو البلوتوث، وإذا ما تحرك هذا الشخص إلى مقعد أو مكتب آخر سترافقه نفس ظروف الإضاءة إلى المكان الجديد لتحل محل الإضاءة الموجودة.

وبين انه غالبا ما تأتي الإضاءة التقليدية من السقف، لكن الآن سنرى الكثير والكثير من الأسطح التي تبعث الإضاءة، بما فيها الحوائط والشاشات في كل اتجاه، والتي ستصبح مصدرا للضوء، فتصميم وان سبيس One Space يغطي المساحة بالكامل بشبكة من المصابيح والأنسجة التي تخفي الضوء حتى يجري تشغيله، وعندها توفر درجة سطوع تغطي المكان بالكامل.