تم تقليص عدد الخطوات المطلوب اتباعها من 44 خطوة إلى خطوتين

في إطار إستراتيجيته الرامية نحو توفير خدمات مصرفية تتسم بالبساطة واليسر «بنك أسهل»، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن توفيره ميزة «تشيك أوت» الجديدة للدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات فيزا، وهي الخدمة الأمثل التي تضمن سرعة ودقة وبساطة إتمام عمليات الدفع الإلكترونية.

ويستفيد عملاء البنك الأهلي الكويتي من ميزة «تشيك أوت» الجديدة ببطاقات فيزا، حيث تم تقليص عدد الخطوات المطلوب اتباعها من 44 خطوة إلى خطوتين فقط، إضافة إلى إمكانية إتمام عملية التسجيل للاشتراك في الخدمة بطريقة سهلة وآمنة، كما توفر هذه الميزة التجربة الأمثل للتسوق الإلكتروني عن طريق الإنترنت والهاتف النقال، مع أفضل التدابير الأمنية ضد التزوير، حيث يتم تقييم المخاطر المتصلة بكل مرحلة لتوفير أساس آمن، من خلال إمكانية استخدام بصمة الإصبع والتحقق من الهوية أثناء إتمام المعاملات المختلفة، الأمر الذي يسهم في الحد من مخاطر التزوير بشكل كبير.



وعلى الراغبين في الحصول على ميزة «تشيك أوت» زيارة الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي الكويتــــي (eahli.com) للتسجيل في هذه الخدمة.

وقد تم استخدام ميزة «تشيك أوت» لبطاقات فيزا من قبل علامات تجارية رائدة على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس أهمية ومزايا هذه الخدمة بالنسبة للعملاء والتجار على حد سواء.



ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في توفير خدمات مصرفية تتسم بالبساطة واليسر وبشكل يضمن السرعة والأمان والراحة، وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى البنك لتحقيقه من خلال إستراتيجيته.