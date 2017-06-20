أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: محمد عبدالله الوزان، جعفر أحمد الطراح، عبدالرزاق عبدالله أحمد، رضا محمد الخياط، عبير علي الغانم، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5000 دينار.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.