المبادرة تأتي في إطار تعزيز دور الشركة والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية

بمناسبة حلول «شهر الخير»، تبنت شركة بوبيان للتأمين التكافلي مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية المميزة، التي تسعى من خلالها الشركة إلى التواصل والتفاعل مع عملائها، ومع مختلف شرائح المجتمع الكويتي بكل أطيافه.

وفي هذا الإطار، أفادت الشركة في بيان صحافي أنها قدمت إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي مواد تموينية بهدف مساعدة الأسر المتعففة والمحتاجة خلال شهر رمضان الكريم.

ولفتت «بوبيان» تكافل إلى أن فريق عمل الشركة التطوعي قام بتقديم المواد الغذائية التموينية الأساسية لجمعية الهلال الأحمر الكويتي ليتم توزيعها في وقت لاحق على الأسر المتعففة داخل الكويت.

وقد شددت الشركة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز دورها والتزامهــــا بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، ولاسيما أن رمضان هو شهر الخير ومساعدة المساكين والشعور بالآخرين.



وتسعى الشركة دائما إلى توفير كل وسائل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم المساعدات والخدمات الغذائية والإنسانية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف على مختلف المستويات والقطاعات.