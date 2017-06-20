19 ناقلة تقرّر التعاون تحت الاسم الجديد

قامت الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية البولندية «لوت» والخطوط الجوية الدولية الأوكرانية إضافة إلى الأعضاء البالغ عددهم 16 عضوا في «الاتحاد الدولي للناقلات الجوية» (أياكا) (IACA) بتغيير اسم الاتحاد رسميا إلى «التمثيل الدولي للناقلات الجوية في أوروبا» «AIRE»، ما يوفر للناقلات تمثيلا أكثر فعالية، ومعلومات، وإمكانية الوصول إلى المؤسسات الأوروبية.

وتحث العضوية القوية لـ «AIRE» المؤسسات الأوروبية على سرعة توفير بيئة عمل ذات تكلفة فعالة للناقلات.

وفي هذا السياق، قال جونتر هوفمان، رئيس «التمثيل الدولي للناقلات الجوية في أوروبا» «AIRE» والعضو المنتدب لـ «توي فلاي» في دول بنلوكس: سيبقى تركيز الاتحاد منصبا على تنفيذ لائحة اقتصادية فعالة لمزودي الخدمة الاحتكارية، فضلا عن ضمان سن لوائح جيدة في أوروبا. وسيسهم «AIRE» من خلال خبرته المعروفة في عملية صنع القرار.

من جانبه، قال رافال ميلكزارسكي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية البولندية «لوت» ونائب رئيس «AIRE» الجديد: «نقوم بإنشاء «AIRE» كقوة جديدة لتكون وسيلة اتصال مع المؤسسات الأوروبية لكل الناقلات التي تقوم بتطوير عملها وفقا لمزايا الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.



ويشارك جميع أعضاء «AIRE» رؤيتنا المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق وكفاءة العمليات، فضلا عن العلاقة بين الناقلات ومزوديهم للخدمة الاحتكارية. ونود أن نضمن أن جميع الناقلات من أوروبا لديها ميدان تلعب فيه».

بدوره، قال أحمد بولات، رئيس الاستثمار والتكنولوجيا في الخطوط الجوية التركية: «يأتي انضمامنا لـ AIRE نظرا لأنه يشكل ويمنح الطابع القانوني لتمثيلنا المنشود في أوروبا من خلال جدول أعمال يركز على التكلفة ونهج عملي للقضايا التي يتعين التعامل معها على مستوى الاتحاد الأوروبي».

واختتم سيلفيان لست، نائب رئيس «التمثيل الدولي للناقلات الجوية في أوروبا» «AIRE»، حديثه بالقول: «يسرنا أن نعلن اليوم عن تعاون 19 ناقلة لتشكيل اتحاد قوي للناقلات الجوية. ولا شك أننا نشكل ثقلا كبيرا من حيث الركاب والموظفين والأساطيل والوجهات. وبالتالي، ستتعاون مجموعة ناقلاتنا مع صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي بما يضمن أخذ الكفاءة والتكاليف بعين الاعتبار ضمن سياسات الطيران».