عبدالرحمن خالد

أقامت مجموعة المنتجات الاستهلاكية في شركة «هواوي تكنولوجيز - الكويت» غبقتها الرمضانية السنوية، حيث استضافت فريق عمل المجموعة شركاء الشركة والإعلاميين في الكويت، وذلك في الخيمة الرمضانية في فندق المارينا، واحتفالا من الشركة بالشهر الفضيل وتقديرا لكل العاملين فيها وتعزيزا لروح الأسرة الواحدة وتقوية الروابط الاجتماعية بين الموظفين وشركائهم.

بهذه المناسبة، أعرب مدير مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة «هواوي» الكويت، بيتر وي، عن تقديره وامتنانه لجهود العاملين في الشركة بمساهمتهم الفعالة في تطوير قطاع الاتصالات في الكويت، متمنيا لهم دوام التوفيق.

كما أثنى وي على الشراكات الاستثنائية التي بنتها الشركة مع شركائها المحليين، منهم الموزعون المعتمدون والشركاء المؤسسون وأعضاء الصحافة المحلية الذين يعود لهم الفضل في نجاح الشركة ونموها عاما بعد عام في الكويت.

وأضاف وي أن مجموعة المنتجات الاستهلاكية لشركة «هواوي» الكويت تحرص على أن تضيف القيمة بوجودها في الكويت، إذ تقوم المجموعة ضمن توجه الشركة عامة في دعم الشباب الكويتي عبر إتاحة فرص التدريب والعمل لديها وذلك على مستوى جميع الإدارات من التكنولوجيا والبيع والتسويق، كما تحرص كذلك على تنمية قطاع الاتصالات في الكويت بما يواكب أحدث البحوث والتطورات العالمية.

واشتملت الغبقة على سحوبات على أحدث هواتف هواوي التي حازت تقديرات عالمية.

وتعد مجموعة المنتجات الاستهلاكية في شركة «هواوي» الكويت إحدى القطاعات الرئيسية العاملة في الشركة، وهو القطاع المتخصص في إطلاق أحدث المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا التي تبتكرها شركة هواوي حول العالم وجلبها إلى المجتمع الكويتي وتوفير أفضل المنتجات التي تلبي جميع احتياجاتهم للتواصل بين بعضهم.

كما تأسست «هواوي تكنولوجيز - كويت» في عام 2015 برؤية لبناء كويت أكثر انفتاحا وتواصلا بفضل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المعاصرة التي باتت تربط المزيد من الشركات والمدن والمجتمعات بسرعة كبيرة.

وتوفر الشركة في الكويت خدمات واستشارات في قطاعات شبكات الاتصالات، وحلول في تكنولوجيا المعلومات للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى منتجات ذكية تتضمن أجهزة الإنترنت والهواتف النقالة.