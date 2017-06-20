شريف حمدي

استحوذت 4 أسهم قيادية أمس، هي «الوطني» و«اجيليتي» و«بيتك» و«زين» على 10.3 ملايين دينار تشكل نحو 62% من إجمالي سيولة البورصة البالغة 16.7 مليون دينار. وأدى نشاط هذه الأسهم إلى ارتفاع السيولة بنسبة 37% مقارنة بسيولة أول من أمس البالغة 12.2 مليون دينار.



كما أدى نشاط هذه الأسهم القيادية إلى تحسن ملحوظ في أداء المؤشرات الوزنية التي ارتفعت بنسبة 0.8% لـ «كويت 15» ليصل إلى 927 نقطة، وبنسبة 0.5% للمؤشر الوزني الذي ارتفع إلى 408 نقاط، في حين تراجع المؤشر السعري 0.3% ليصل إلى 6830 نقطة. وارتفع سهم شركة أجيليتي، لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف، ببلوغه 831 فلسا محققا 51 فلسا مكاسب سوقية بنسبة 6.1%.