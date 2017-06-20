محمد عواضة

ارتفعت أسعار البتروكيماويات خلال الأسبوع الماضي وهي المرة الأولى منذ منتصف أبريل وللأسبوع الثامن على التوالي شهدت تراجعات لم تتعاف منها سوى الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر أرقام للبتروكيماويات لينهي الأسبوع عند مستوى 193.6 نقطة مقارنة بـ 192.6 نقطة أنهى بها الأسبوع قبل الماضي بارتفاع 0.1% تقريبا.

وانخفضت أسعار معظم منتجات البتروكيماويات في شهر مايو الماضي بنسب تقارب 7% على أساس شهري متتبعة أسعار النفط التي كانت منخفضة 3.4% على أساس شهري، في حين ظلت هوامش البولي بروبلين- بروبان والبولي بروبلين- نافثا معتدلة على أساس شهري بقيمة 604 دولارات للطن و543 دولارا للطن على التوالي، مدعومة بانخفاض معدل البروبان (-10.5%) على أساس شهري والنافثا (7.0%) على أساس شهري.

كما انخفضت أسعار البولي إيثلين 4.3% على أساس شهري، فيما ظلت أسعار البولي بروبلين والبنزين معتدلة، بينما انخفضت أسعار اليوريا 10.0% على أساس شهري، فيما بقيت هوامش البولي إيثلين مرتفع الكثافة - نافثا معتدلة على أساس شهري بقيمة 663 دولارا.