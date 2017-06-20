أداء الشركات في المنطقة خلال 2016 شهد تحسناً نتيجة ارتفاع النفط

مصطفى صالح

حلت 7 شركات كويتية ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لاكبر 100 شركة في العالم العربي خلال العام 2017 وتضمنت القائمة الكويتية بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي و«زين» و«كيبكو» و«أجيليتي» وبنك الخليج والبنك التجاري الكويتي وبلغ اجمالي اصول الشركات السبعة 213 مليار دولار والقيمة السوقية 39 مليار دولار.

وقالت المجلة في تقريرها ان أداء الشركات في المنطقة العربية خلال عام 2016 شهد تحسنا بسبب ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الذي سبقه. كما صعدت أسواق الأسهم في المنطقة، في حين ما زالت بعض الدول تواجه بعض التحديات لتنفيذ الإصلاحات المقررة.

وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في العالم العربي 772 مليار دولار في أبريل 2017، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وبالرغم من أن صافي الأرباح الإجمالية انخفض بنسبة 9.7% ليصل إلى 52.9 مليار دولار، ازدادت المبيعات وإجمالي الأصول بنسبة 2.4% و3.8% لتصل إلى 288.3 مليار دولار و2.7 تريليون دولار على التوالي خلال عام 2016. حيث شهد الأداء التشغيلي للشركات استقرارا نسبيا.

ولا تزال السعودية تهيمن على القائمة ممثلة بـ 36 شركة، على رأسها الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) التي جاءت في المركز الأول بوصفها أكبر شركة في السعودية والعالم العربي. تليها قطر والإمارات ممثلتان بـ 19 و17 شركة على التوالي.

فيما تندرج 49% من الشركات ضمن القائمة في قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي يشهد موجة من عمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات والسعودية وقطر والمغرب ومصر. ولا يزال (بنك قطر الوطني) الذي حاز المركز الثاني، يحتفظ بمكانته كأكبر بنك مدرج للتداول في المنطقة، يليه (بنك أبوظبي الأول) في المركز الـ 3، وهو ثمرة الاندماج بين (بنك أبوظبي الوطني) و(بنك الخليج الأول).

فيما جاء قطاعا الاتصالات والصناعة في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فقد برزت (اتصالات) في المركز الـ 5، بوصفها أكبر شركة اتصالات في العالم العربي بالمقاييس كلها.

منهجية الاختيار

اشارت فوربس الى ان بداية القائمة بدات بـ 1300 شركة مدرجة في أسواق الأسهم العربية من السعودية وقطر وعمان والأردن ومصر والكويت والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي) ولبنان والمغرب وتونس. كما تم استثناء الشركات المساهمة العامة التابعة للشركات المدرجة، وتلك الموقوفة عن التداول، بالإضافة إلى الشركات التي لم تكشف عن بياناتها المالية المدققة لعام 2016.

ولإنشاء قائمة أقوى الشركات في العالم العربي، تم استخدام 4 معايير هي القيمة السوقية والمبيعات وصافي الأرباح وإجمالي الأصول.

كان الحد الأدنى لدخول القائمة 1.9 مليار دولار للقيمة السوقية، و849 مليون دولار للمبيعات، و133 مليون دولار لصافي الأرباح و5 مليارات دولار لإجمالي الأصول. وحصلت كل شركة على 4 تقييمات بناء على مرتبتها في كل معيار ضمن القائمة.

ويشترط على الشركة أن تلبي الحد الأدنى في معيار واحد على الأقل لضمان التأهل، فيما تحصل على درجة صفر في حال كانت دون الحد الأدنى المعتمد. وتأهلت 154 شركة مدرجة في معيار واحد على الاقل.