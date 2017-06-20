قال تقرير صادر عن «بي دبليو سي» الشرق الأوسط ان قطاع تجارة التجزئة عبر الانترنت شهد تطورات شاملة تزامنا مع دخول الجهات الفاعلة في سوق تجارة التجزئة بالمنطقة.

واجرت «بي دبليو سي» استبيانا لأكثر من 1000 متسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط من الإمارات ومصر والسعودية حول سلوكياتهم وتوقعاتهم ذات الصلة بالتسوق.

وأشارت النتائج التي توصل إليها الاستطلاع إلى أن الشكل المعهود لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط يشهد تغيرا بالفعل، فهي سوق مثمرة مفعمة بالفرص.



كما أن اتجاه الشركات نحو الاستثمار في تجارة التجزئة عبر الإنترنت لا يتوقف عن النمو، حيث نشهد عمليات استحواذ ضخمة من جهات فاعلة في القطاع مثل Amazon ـ Souq.com ـ JadoPado.com، فضلا عن التدشين المرتقب لموقع «نون» مما سيحدث آثارا ضخمة على المنطقة.

شهد تحول المستهلكين في سوق تجارة التجزئة إلى التسوق عبر الإنترنت تزايدا مستمرا، حيث ارتفعت نسبة التسوق الشهرية عبر الإنترنت من 23% في العام 2013 إلى 29% خلال 2016.

ووفقا لـ «بي دبليو سي»، هناك العديد من الأسباب وراء تفضيل المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، حيث تشير ردود المشاركين في الاستبيان إلى أن هذا يرجع في المقام الأول إلى انخفاض الأسعار (40% على المستوى الإقليمي مقابل 36% على المستوى العالمي) ومجموعة المنتجات (31% على المستوى الإقليمي مقابل 21% على المستوى العالمي) والراحة (17% على المستوى الإقليمي مقابل 36% على المستوى العالمي).

ووفقا للتقرير، تتواصل الزيادة الكبيرة في انتشار استخدام الهواتف المتحركة كأجهزة للتسوق والشراء، فمنذ العام 2016 ارتفع عدد المتسوقين الذين يدفعون مقابل عمليات الشراء باستخدام الهاتف المتحرك 17%، ووصلت نسبة المتسوقين المستخدمين لهواتفهم المتحركة كأداة رئيسية في شراء المنتجات إلى 56%، كما يفضل 43% من المتسوقين استخدام الهواتف المتحركة في مقارنة الأسعار مع المنافسين بينما يستخدمها 33% في قراءة المراجعات المنشورة عن المنتجات وتجار التجزئة بزيادة 11% عما كانت عليه في 2016. كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير الأداة الأكثر جاذبية للمشاركة عبر الإنترنت.



ففي الواقع، تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على توجيه سلوكيات العملاء، حيث بلغت نسبة المشاركين في العروض الترويجية عبر الإنترنت 48%، كما بلغت نسبة مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي للتحقق من مراجعات المنتجات 52%.

ورأى التقرير انه لاتزال السلامة عبر الإنترنت تشكل مصدر قلق، حيث يشعر 62% من المستهلكين بالقلق إزاء اختراق معلوماتهم الشخصية عبر هواتفهم المتحركة، بينما 60% فقط يشترون عبر الإنترنت من الشركات التي يشعرون أن بإمكانهم الوثوق بها.



ومع ذلك لا يزال 32% من المتسوقين عبر الإنترنت موالين لمتاجر التجزئة المفضلة لديهم لأنهم يثقون في علامتها التجارية، في حين أن 48% يشيرون إلى أن الأسعار الجيدة فقط هي السبب وراء تكرار عمليات الشراء.