أعلنت شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) تعاونها مع شركة «الفوز للاستثمار»، من خلال توقيع عقد تقديم خدمات واستشارات استثمارية، وكون شركة «الفوز» شركة استثمارية مرخصة من هيئة أسواق المال والبنك المركزي وتمارس الشركة نشاطها في مجال الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ستقوم بتقديم أفضل الحلول الاستثمارية لشركة «ريم»، وعلى ضوء هذا تم الإعلان مؤخرا عن باكورة هذه الاتفاقية، وهي قيام شركة «ريم» بشراء قطعة أرض في المملكة المتحدة بغرض التطوير العقاري.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» شلاش الحجرف: «توقيع اتفاقية الخدمات مع شركة الفوز يأتي في إطار سعي شركة ريم إلى تنفيذ استراتيجيتها على مدى الخمس أعوام المقلبة، وهي المتمثلة في العمل على تنويع استثمارات الشركة محليا ودوليا، والدفع بها لتحقيق معدلات نمو ملحوظ في إيراداتها وأرباحها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الفوز للاستثمار فهد غازي العبد الجليل: «من خلال الاتفاقية المبرمة ستقوم شركة الفوز بتقديم الحلول الاستثمارية الى شركة ريم لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق متباعدة ومناطق جغرافية متنوعة منها: دول مجلس التعاون، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث ستتم دراسة الأسواق المستهدفة ودراسة الفرص العقارية والاستثمارية وتحليلها وتحديد الفرص الأنسب منها وفقا للمعايير الفنية والقانونية، بالإضافة الى تحديد الهيكل القانوني للاستثمار عن طريق الاستعانة بالمكاتب القانونية المتخصصة».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» إبراهيم إسماعيل الكندري أن الشركة حريصة كل الحرص على الاستعانة بالشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذه الأسواق تماشيا مع استراتيجية الشركة للأعوام الخمسة القادمة، والتي ترتكز على تنويع استثمارات الشركة لرفع الأداء التشغيلي وتوسيع قاعدة ملكية الشركة في الأصول الاستثمارية بما يحقق أفضل العوائد لمساهمي الشركة.