أعلنت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» تأسيس شركة فيحاء الدولية العقارية كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 30 مليون دينار.

وقالت الجريدة في عددها الصادر امس: إن أغراض الشركة تشمل تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها إضافة إلى تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة.

وأضافت أن الشركة تستطيع إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكل أنواعها على أن تتوافر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة، وكذلك تستطيع تملك وإدارة المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة.

وأوضحت أنه يمكن للشركة إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمتنزهات والحدائق والمجمعات السكنية والمطاعم وغيرها إضافة إلى تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها وتنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها وإقامة المزادات العقارية.

وأفادت «الكويت اليوم» بأنه يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وكذلك أن تمارس أعمالا مشابهة أو مكملة أو مرتبطة بأغراضها.

وأشارت إلى أنه يجوز للشركة المساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتمويل «BOT» إضافة إلى مباشرة أعمالها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة.