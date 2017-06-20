العبدالله: متانة استثمارات الشركة استطاعت مواجهة تحديات تقلبات الأسواق العالمية

يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك العبدالله خلال منتدى الشفافية 2017 إن إدارة الشركة تتطلع على الدوام لتحسين نتائجها ونتائج استثماراتها وتبذل أقصى الجهود لدفع مسيرة مساهماتها التشغيلية وتحقيق عوائد إيجابية متميزة تلبي حاجات المساهمين، كما تهدف الشركة الى المحافظة على ملاءتها المالية والمحافظة على نفس مستويات الربحية من خلال التركيز على تحسين هيكل الاستثمارات، والعمل على زيادة حصص ملكيتها في استثماراتها الحالية.

وأضاف الشيخ مبارك العبدالله أن الشركة تتطلع على الدوام للاستثمار محليا واقليميا في المجالات التي تحافظ على التوازن الاقتصادي للشركة، وتحقيق صالح المساهمين، وذلك بالتعاون مع كبار المستشارين العالميين والبنوك الاستثمارية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة في عمومية الشركة أمس خلال كلمته في التقرير السنوي الحادي عشر للنتائج المالية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2017 ان جميع استثمارات الشركة في شركاتها التابعة والزميلة استطاعت من تحقيق النتائج الإيجابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وهو ما يثبت متانة واتزان هيكل استثمارات القرين في تحدي تقلبات الأسواق العالمية، وخصوصا في قطاعات البترول والصناعات الكيماوية.

ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 11% من رأس مال الشركة المدفوع، أي ما يعادل 11 فلسا لكل سهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تمكنت من مواجهة مخاطر انحدار أسعار النفط بدعم من التوازن الاستراتيجي لاستثمارات الشركة المتنوعة وأصولها المالية المتينة، وهو ما وفر للشركة مصدات مالية قوية لمواجهة تداعيات استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأضاف الشيخ مبارك العبدالله إن إدارة الشركة حرصت على مراجعة وتقييم أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للشركة، والتي من شأنها بناء هيكل استثمارات متزن، يواكب تقلبات الأسواق والقطاعات المحلية والعالمية باختلاف أزماتها من خلال تنويع مصادر الدخل.

واضاف الشيخ مبارك العبدالله ان النتائج المحققة جاءت في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة. وعلى الرغم من تباطؤ أسواق النفط والغاز العالمي، وانخفاض توزيعات شركتي ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات خلال السنوات الماضية، تمكنت شركة القرين من محافظة على مستويات الربحية الثابتة والنمو فيها من خلال الأداء الجيد لجميع شركاتنا التابعة والزميلة، وبالأخص في الشركة الكويتية للعطريات.

كما ارتفعت الاستثمارات في الشركات الزميلة بنسبة 5% او مبلغ 4.21 ملايين دينار لتصل الى 85.82 مليون دينار نتيجة تحسن أداء الشركات الزميلة، ووصل إجمالي الأصول في الشركة مبلغ 608.77 ملايين دينار كما في 31 مارس 2017 بالمقارنة مع 521.47 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17% نتيجة تسجيل أرباح إعادة تقييم حصة الشركة في ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للأوليفينات، بالإضافة الى الاستحواذ الجديد على حصص في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) وشركة انشاء القابضة.



وسجل مجمل الربح المجمع 8% ليصل الى 61.89 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي نظرا لانخفاض تكاليف المبيعات في الشركات التابعة.