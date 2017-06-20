المبنى حصل على التصنيف الفضي في تصميمات الطاقة والبيئة «LEED»

قال نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والخدمات بالإنابة في الشركة الكويتية لنفط الخليج سعيد الشاهين: إن الشركة في إطار اهتمامها بالجانب البيئي والتزاما منها بتلك المعايير، حرصت في تشييدها لمبناها الرئيسي الجديد على توفير جميع الاشتراطات البيئية، إذ تم تصميم المبنى وفقا لأحدث تقنيات وأساليب التصميم البيئي المستدام بما يتماشى مع البيئة المحلية وخصوصية متطلبات العمل في الشركة.

وأضاف الشاهين أن تصميم المبنى الجديد حصل على التصنيف الفضي وفقا لنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED لما سيوفره من استهلاك للطاقة وتقليل للمخلفات بمختلف أنواعها، إذ سيتم توفير ما يقدر بأكثر من 20% من إجمالي استهلاك الطاقة بواسطة مولدات للطاقة الشمسية، وعلاوة على ذلك تم اعتماد أساليب البيئة المستدامة في التصميم من خلال توفير إنارة طبيعية لـ 100% من المكاتب. ومن خلال التقرير التالي تسلط «نفط الخليج» الضوء على مشتملات هذا المشروع، الذي تعمل الشركة على تشييده وفقا لأحدث المتطلبات البيئية والهندسية العالمية:

1- مكونات المشروع

يتكون مشروع المبنى الرئيسي الجديد من 3 كتل رئيسية هي: الكتلة الشمالية، والكتلة الشرقية، والكتلة الوسطى وهي كتلة دائرية الشكل. كما أن الكتل الثلاثة للمبنى تقام على مساحة بنائية تقدر بـ 70.460 مترا مربعا، تتوزع على 5 طوابق فوق الأرض.

2- المعايير البيئية للمشروع

قبيل البدء في طرح مناقصة مشروع المبنى الجديد قام فريق العمل القائم على تنفيذه بزيارة ميدانية للولايات المتحدة بالتنسيق مع المستشار العالمي للتصميم المستدام ومستشار الريادة في التصميم البيئي المستدام، للاطلاع على أحدث التقنيات وأساليب التصميم المطبقة في المباني المماثلة.

3- الاستدامة في المشروع

تطبيقا لتقنيات توفير الطاقة في المبنى تم اعتماد أساليب البيئة المستدامة في التصميم من خلال توفير إنارة طبيعية لـ 100% من المكاتب، فيستطيع العامل القيام بكل أعماله خلال ساعات العمل الرسمية معتمدا فقط على الإضاءة الطبيعية الخارجية. كما سيتم توليد ما يجاوز نسبة الـ 20% من القدرة الكهربائية المستهلكة في المبنى من خلال خلايا الطاقة الشمسية على سطح المبنى.

4- مرافق المشروع

يضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات التي تلبي حاجات العاملين خلال ساعات العمل سواء الخدمية أو التثقيفية أو الترفيهية، وأماكن للخدمات العامة مثل (غرف اجتماعات مجهزة، مسجد، فرع بنك، مقهى، مكتبة، مخازن، مساحات مفتوحة للأنشطة والفعاليات المختلفة، مسرح، مركز معلومات وغيرها من المرافق المتنوعة).

5- آلية تنفيذ المشروع

سيتم تنفيذ مشروع مبنى المكتب الرئيسي الجديد للشركة الكويتية لنفط الخليج على نفس موقع الشركة الحالي والكائن في مدينة الأحمدي بجانب مركز التدريب البترولي، وهو الأمر الذي شكل تحديا كبيرا لفريق العمل كي يتمكن من الموازنة بين السرعة في التنفيذ وبين سلامة العاملين وتأمين إجراءات نقلهم لأماكن عمل بديلة.