أعلن صندوق عوائد العقاري، الذي تديره شركة أعيان للإجارة والاستثمار، عن زيادة عدد وحدات الصندوق إلى قرابة 32 مليون وحدة، بما يعادل 22 مليون دينار، وذلك في ضوء الاقبال المتزايد على الاشتراك بالصندوق من قبل المواطنين والمقيمين.

وأوضحت شركة أعيان تصريح صحافي، أن هذه الخطوة تعتبر إشارة على مدى ثقة واطمئنان حملة الوحدات والمستثمرين من الأفراد والشركات للاستثمار في الصندوق نظرا إلى استقراره ونموه، إضافة إلى ثبات أدائه واستمراره في توزيع العوائد الشهرية لمساهميه منذ التأسيس في 2005 ومرورا بالأزمة المالية في السنوات الماضية وحتى يومنا هذا.

وأضافت إدارة الصندوق أنه نتيجة زيادة رأس المال، أصبح لدى الصندوق سيولة تبحث إدارة الصندوق عن فرص استثمارية مجزية وآمنة للاستثمار بها، وجار النظر في عدة فرص متاحة حاليا.

وأشارت «أعيان» إلى أن صندوق عوائد يعتبر من الصناديق العقارية الجاذبة للمستثمرين نظرا لما يتميز به من استقرار التوزيعات النقدية الشهرية بنسبة تقارب 6% سنويا، إضافة إلى مرونة الصندوق من حيث إمكانية الاشتراك والاسترداد بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى توزع استثمارات الصندوق على القطاعات العقارية المختلفة. إذ تبلغ نسبة العقارات الاستثمارية 58%، والعقارات الصناعية 26%، والعقارات التجارية 16% مما يقلل من مخاطر الصندوق ويرفع درجة الأمان في استثماراته وعوائده.

ولفت البيان إلى أن صندوق عوائد العقاري يقوم بتوزيع أرباح نقدية شهرية لحملة الوحدات من خلال تنفيذ خطة استراتيجية واضحة ومحددة تستهدف الاستثمار بالعقارات المدرة ذات العوائد الجيدة وعدم الدخول باستثمارات ذات مخاطر عالية، حيث ساهمت هذه الخطة في تحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية وتميز الصندوق عن غيره في الكويت.وأضاف البيان أن صندوق عوائد العقاري حقق متوسط توزيعات شهرية يقارب 6% على صافي القيمة السوقية للوحدة.

وتركز إدارة الصندوق على الاستثمار في القطاع العقاري بالكويت حيث بلغت نسبة استثمارات الصندوق في الكويت 88%، وذلك بهدف تطبيق أهداف الصندوق.