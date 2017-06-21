الخدمة الأحدث والأكثر أماناً للحفاظ على المعلومات والبيانات أثناء الأزمات أو الكوارث غير المتوقعة

أعلنت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت وIBM عن تعاونهما لإطلاق خدمة Zain Cloud DR الجديدة، والتي تقدم لعملاء الهيئات والشركات الحلول الأحدث والأكثر أمانا للحفاظ على معلوماتهم وبياناتهم أثناء الأزمات أو الكوارث غير المتوقعة على منظومة IBM السحابية محليا في الكويت.

وذكرت الشركتان في بيان صحافي مشترك أن خدمة Zain Cloud DR الجديدة ستقدم لعملاء زين في قطاع الهيئات والشركات الفرصة للاستفادة من الخدمات السحابية الخاصة بـ IBM لاسترجاع البيانات، والتي تحمي بيانات العملاء من الضياع أو التلف في حالات الأزمات أو الكوارث، بحيث يمكن استردادها في وقت قياسي خلال الانقطاعات غير المتوقعة لأنظمة المعلومات.

وقالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: يأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة في إطار رؤية زين للتحول إلى مزود الاتصالات الرقمي المتكامل وتبني نمط الأعمال الرقمي، حيث ان متطلبات عملائنا في تغير مستمر، ولهذا فنحن نضع توفير الحلول الحديثة لهم في صلب أولوياتنا لتمكينهم من الحفاظ على استمرارية أعمالهم على مدار الساعة.

وأضافت الروضــــــان: سنقدم من خلال هذه الخدمة الجديدة وبالتعاون مع IBM حلولا عملية يعتمد عليها لضمان استمرارية أعمال واستراتيجيات عملائنا وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الخاصة، فنحن حريصون على طرح أحدث التقنيات والخدمات المبتكرة لعملائنا في قطاع الهيئات والشركات، والتي نسعى من خلالها إلى تنويع قائمة خيارات التي نوفرها لهم، وفي الوقت نفسه مقابلة أهدافهم وخططهم العملية.

وقال عمر رفعت المدير العام في IBM لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان: ان الأعطال غير المخطط لها وضياع المعلومات من أكثر المخاطر التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات، والتي تؤدي إلى انقطاع شبكات المعلومات التي حتما ستنعكس سلبا على سمعة الشركات بين عملائهم ومستثمريهم وغيرهم.

وأضاف رفعت: وجود خطة ومنظومة متكاملة لضمان حفظ واستمرارية البيانات سيلعب دورا مهما في أي مؤسسة أو شركة، ولهذا تقدم خدمة Cloud DR الجديدة لعملاء زين في قطاع الهيئات والشركات عاملي الأمان والراحة من خلال عمليات مراقبة الأنظمة التي نقوم بها على مدار الساعة.

وتعتبر خدمة Cloud DR جزءا من محفظة خدمات IBM لاستمرارية الأعمال، حيث تقدم الشركة حلولا مبتكرة مماثلة لتسهيل عمليات استرداد البيانات وخفض مستوى المخاطر وتخفيض التكاليف الناتجة عن الأضرار غير المتوقعة واختبار الأنظمة وغيرها لعملائها في جميع أنحاء العالم، فالشركة لديها خبرة تفوق الـ 50 عاما في مجالات استرداد المعلومات واستمرارية الأعمال من خلال أكثر من 300 مركز متخصص لاسترداد البيانات في 68 دولة حول العالم.

وتؤكد زين أنها ملتزمة بوعودها بتزويد عملائها في قطاع الهيئات والشركات بأحدث الحلول والخيارات الكفيلة بالارتقاء بمستوى الإنتاجية لديها، وهي في هذا الإطار تقوم بالتخطيط لإطلاق مجموعة من الخدمات والحلول الموجهة لعملاء الهيئات والشركات لتنقل عملائها إلى المستقبل الرقمي.