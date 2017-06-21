نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفل قرقيعان للأطفال نزلاء المستشفيات، مساهمة في إدخال البهجة والسرور في نفوسهم، ودعما لأواصر التواصل بين «بيتك» والمجتمع بمختلف الشرائح، وضمن إطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير 3».



وساهمت الزيارة التي دأب «بيتك» على القيام بها سنويا برسم البسمة على وجوه الاطفال والتخفيف من معاناتهم، كما أنها تركت أثرا طيبا في نفوسهم.



ولاقت الزيارة وتوزيع القرقيعان على الأطفال ترحيبا من المستشفى، وكذلك من أولياء الأمور، مشيرين إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس دور «بيتك» الرائد في المسؤولية الاجتماعية.



وقد دأب «بيتك» على الاحتفال بهذه المناسبة سنويا، بهدف إحيائها كونها من أهم الفعاليات الرمضانية التي تعبر عن التراث الكويتي القديم.



هذا، ويستمر «بيتك» في برنامجه الرمضاني المتنوع الذي يضم أنشطة ومساهمات توعوية وتطوعية واجتماعية متعددة، تؤكد حرص البنك على الالتزام برسالته الاجتماعية والإنسانية بما يرسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويهدف الى دعم كل مبادرات العمل التطوعي والإنساني.