السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز

أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 11 يونيو الى 15 يونيو 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار كويتي لكل فائز خلال أيام العمل.



والفائزون هم: ابراهام ايساك ابراهام، هشام محمد ياسين إبراهيم، غزلان عادل حسين المطيري، رشا عبدالله محمد البحر، محمد حسين علي العجمي، فهد عبدالرحمن فهد عبدالرحمن، عبدالله صبيح عبدالله بوفتين، احلام طاهر شاوي القلاف، كاظم سيد شوبر سيد عبدالحسين عباس، صبريه حجي غلوم حسين.



هذا، وسيجرى السحب ربع السنوي الثاني في 13 يوليو على جائزة 250 ألف دينار يليه السحب ربع السنوي الثالث الذي سيجرى في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار.



أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.