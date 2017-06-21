مركبات إيسوزو مصممة وفق المفهوم العالمي للسلامة والاقتصاد والبيئة

جريا على عادتها السنوية في شهر رمضان المبارك، نظمت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني - وكلاء ايسوزو في الكويت وللسنة السابعة على التوالي غبقتها الرمضانية لعملاء ايسوزو في قاعة سلوى الصباح دعت إليه عملاءها من أصحاب الشركات الكبرى وكبار المديرين التنفيذيين.

ولبى الدعوة هذا العام جمع غفير من المدعوين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الأمسية الأسرية المميزة التي تخللتها أجواء ساحرة.

وتعتبر إيسوزو من أفضل الشركات اليابانية المتخصصة في إنتاج وتطوير شاحنات عالية الجودة N-Series وبيك أب D-Max التي تعتبر الشريك المثالي للعملاء من أصحاب الأعمال وللأفراد، حيث تسهم في تحقيق أقصى حد من المنافع لمصالحهم وترفع معايير صناعة الآليات التجارية، وهي مصممة وفق المفهوم العالمي للسلامة والاقتصاد والبيئة.



وقد تخلل الحفل عرض فيديو خاص تناول ما توليه الشركة من جهود في مواكبة التطورات التكنولوجية في عالم صناعة الشاحنات والمركبات وحرصها على تعزيز منتجاتها بكل ما يعزز من قدرتها وكفاءتها بما فيها أنظمة السلامة والأمان.

وقد حضر خصوصا ممثلا ايسوزو من دبي بيابونج تانابي وكنجي هيساييدا لمشاركة شركة بهبهاني إنجازاتها المميزة لهذا العام والاحتفاء بشراكة تجاوز عمرها أكثر من 41 عاما.

والجدير بالذكر أن شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني الوكيل الحصري لشاحنات إيسوزو ومركبات D-Max في الكويت حصلت، تقديرا لأدائها المتميز والمستمر، على جائزتين مرموقتين في مؤتمر وكلاء إيسوزو في الشرق الأوسط الذي عقد في دبي هذا العام وهما «الجائزة الذهبية كأفضل وكيل لإيسوزو» و«الجائزة الفضية لمبيعات قطع الغيار» عن العام 2016

وكانت الشركة قد حصدت جائزة الوكيل رقم واحد لإيسوزو في الشرق الأوسط.



وهذه الجائزة منحتها إيسوزو للمرة الأولى في تاريخها عام 2015 عوامل عديدة مهدت لاستمرار حصول شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني على هذه الجوائز المرموقة تم أخذها بعين الاعتبار في تقييم الوكلاء ومنها نمو المبيعات، صالة المبيعات، دقة نظام التوقعات، التميز في إظهار الماركة، فعالية وسائل التواصل والتسويق، كفاءة نظام القيادة التجريبية، مستوى عمليات الصيانة وخدمة ما بعد البيع.

حيث تستمر الشركة في تميزها في معظم هذه العوامل ويجعلها تحصد هـــذه الجوائــز عاما بعد عام.