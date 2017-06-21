الشركة تواصل جهودها الحثيثة لتطوير أعمالها ودعم المشاريع التنموية في الكويت

أقامت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل KGL غبقتها الرمضانية السنوية لموظفيها بحضور الإدارة التنفيذية العليا وكبار المسؤولين من الشركات التابعة، وذلك في إطار البرنامج الرمضاني للشركة الذي يهدف الى تعزيز الروابط الأسرية لموظفي الشركة، حيث تمثل الغبقة الرمضانية فرصة لتبادل التهاني بين كبار موظفي الشركة والعاملين فيها.

وجرى خلال حفل الغبقة إجراء عمليات سحب على عدد كبير من الجوائز القيمة لموظفي الشركة.

وتعد الغبقة الرمضانية التي تقيمها الشركة سنويا من اهم المناسبات الاجتماعية التي يلتقي فيها كبار المسؤولين وموظفو الشركة، وتؤكد حرص الإدارة التنفيذية على خلق أجواء الأسرة الواحدة بين الموظفين، وذلك ضمن برنامج اجتماعي يعزز العلاقات الإنسانية والأسرية بين الموظفين.

وعلى مدى 60 عاما قامت الشركة بلعب دور رئيسي ومهم في تطوير مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة خاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل وأعمال الموانئ، الأمر الذي ساهم في تطوير البنية الاقتصادية للكويت بشكل عام وتواصل الشركة جهودها الحثيثة لتطوير أعمالها والتوسع في الكويت ودول الخليج ودعم المشاريع التنموية للبلاد، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين لاستيعابهم في الشركة.

وتعرب الإدارة التنفيذية العليا عن تقديرها للجهود التي يبذلها موظفي الشركة لتطويـر أعمالها وتحقيق المزيد من النمو من خلال تطوير وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركة والشركات التابعة لعملائها على المستوى المحلى والإقليمي لتحقيق المزيد من الأرباح والعوائد للمساهمين.