المريري: حريصون على توطيد علاقاتنا الاجتماعية مع قاعدة عملائنا الكرام

أقامت شركة أوربكس كابيتال لاستشارات الوساطة المالية الوكيل الحصري لشركة ORBEX LTD الشركة الأوروبية الرائدة في التداول الالكتروني منتصف هذا الشهر الفضيل غبقتها الرمضانية السنوية التي عودت عليها قاعدة عملائها المميزة في الكويت.

واحتضــــن فنــــدق الريجنسي هذه الاحتفالية الرمضانية الرائعة وسط حضور مميز لنخبة من نجوم مجتمع ورجال أعمال ووسائل الإعلام والصحف المحلية.

و قال محمد المريري مدير تطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تصريح صحافي بهذه المناسبة: أقمنا اليوم غبقتنا الرمضانية التي اعتدنا على تنظيمها بشكل سنوي لعملائنا الكرام الذين نهتم كثيرا بتوطيد علاقتنا الاجتماعية معهم بشكل مستمر، ونسعى من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز علاقة العملاء بالشركة، ونحن نفخر بتميز هذه العلاقات وتطورها الدائم.

وعن الشركة قال المريري: شر كة اوربكس كابيتال لاستشارات الوساطة المالية هي شركة مرخصة ومنظمة من غرفة التجارة والصناعة الكويتية، وتتواجد الشركة في الكويت منذ 2011، وتقدم خدمات الوساطة المالية في الأسواق العالمية عن طريق تداول العملات العالمية والمعادن الثمينة الذهب والفضة، عقود الطاقة النفط والغاز الطبيعي، مؤشرات الأسهم العالمية dow jons، nasdaq، s&p عبر منصة تداول واحدة توفر لعملائنا خدمة السحب والإيداع المحلي عبر التعامل مع البنك الأهلي الكويتي وإمكانية الايداع والسحب عبر knet من خلال موقع الشركة الالكتروني ولدى الشركة موظفين أكفاء يتمتعون بخبرات تراكمية في مجال التداول الالكتروني وتقديم دورات تدريبية لجميع المستويات من المبتدئ والمتوسط الى المستوى المتقدم في التحليل الفني وأساليب إدارة رأس المال.



وأضاف: تحمل شركة أوربكس كابيتال لاستشارات الوساطة المالية على عاتقها ضرورة نشر ثقافة التداول المبني على أساس علمي إيمانا من الشركة بأن المعرفة هي أساس التداول الناجح من خلال توفير التدريب اللازم لعملائها، حيث تعد من أول الشركات التي وفرت للعملاء الراغبين في التعرف على الأسواق المالية العالمية دورات تدريبية وملتقيات العمل مع نخبة من أفضل المحللين العالمين المتخصصين في مجال التداول بالأسواق المالية.