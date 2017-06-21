أعلن البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع ماستركارد انترناشيونال عن إطلاق العرض المميز المقدم لعملائه من أصحاب بطاقات الائتمان الصادرة عن ماستركارد للاستمتاع وقضاء وقت ممتع في منتجع أتلانتس النخلة في دبي من خلال خصومات تصل الى 40%.



ويتضمن العرض مجموعة من المزايا مثل خصم 25% - 40% على الغرف والأجنحة بالإضافة إلى خصم 25% على جميع مطاعم أتلانتس النخلة وخليج الدلافين وشويكي سبا، ودخول مجاني غير محدود إلى حوض «ذا لوست تشامبرز» المائي وحديقة «أكوافنتشر» المائية، كما يستطيع العملاء القيام بالحجز من الآن وحتى 15 أكتوبر 2017 للاستفادة من هذا العرض الحصري.



هذا، ويمكن للعملاء الحصول على جميع تفاصيل العرض عبر تصفح قسم العروض على موقع البنك الالكتروني www.cbk.com كما يمكن للعملاء الحجز مباشرة والاستفادة من هذا العرض الحصري المميز عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتجع أتلانتس عن طريق الرابط المتوافر على موقع البنك الإلكتروني.



ويأتي هذا العرض في إطار التعاون الدائم بين ماستركارد والبنك التجاري الكويتي من أجل إطلاق حملات مبتكرة ومتميزة لتحقيق الرضا التام للعملاء.