رفعت شركة بوينغ توقعاتها بشأن الطلب على الطائرات الجديدة، مشيرة إلى أنه سيصل إلى 41 الف طائرة تقدر قيمتها بنحو 6 تريليونات دولار خلال العقدين القادمين.

وتم إصدار تقرير بوينغ السنوي لتوقعات السوق الحالية خلال معرض باريس للطيران، حيث ارتفع الطلب الكلي المتوقع على الطائرات بنسبة 3.6% مقارنة بتوقعات العام الماضي.

وبهذا الشأن، قال نائب الرئيس لعمليات التسويق في «بوينغ» راندي تينسيث: «شهدنا حركة مسافرين قوية جدا حتى الآن هذا العام، ونتوقع أن تحقق نموا سنويا بنسبة 4.7% على مدى العقدين المقبلين.



ويتمتع السوق بشهية كبيرة بشكل خاص على الطائرات ذات الممر الواحد، حيث بات المزيد من الناس يفضلون السفر جوا». وتهيمن سوق الطائرات ذات الممر الواحد على حجم النمو الأكبر وفق التوقعات، وذلك بدعم من شركات الطيران منخفضة التكلفة، والأسواق الناشئة، وسيحتاج هذا القطاع إلى نحو 30 ألف طائرة جديدة، بزيادة نسبتها 5% عن توقعات العام الماضي.

كما تتوقع «بوينغ» أن يحتاج سوق الطائرات عريضة البدن إلى 9 الاف طائرة جديدة، سيكون جزء كبير منها مطلوبا في أوائل العقد القادم. ومع انتقال المزيد من شركات الطيران إلى الاعتماد على الطائرات عريضة البدن متوسطة وكبيرة الحجم، مثل بوينغ 787 777X، فإن الطلب الأساسي على الطائرات الكبيرة جدا في المستقبل سيكون معظمه في سوق الشحن الجوي.



وتتوقع شركة بوينغ أن يكون السوق بحاجة إلى 920 طائرة شحن جديدة خلال فترة التوقعات.

هذا وسيواصل سوق آسيا، بما في ذلك الصين، الاستحواذ على أغلب عمليات تسليم الطائرات خلال العقدين القادمين.



وستكون نسبة 57% من عمليات التسليم الجديدة مخصصة لنمو شركات الطيران، في حين ستكون نسبة 43% لاستبدال طائرات قديمة بطائرات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.