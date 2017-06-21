عمليات بيع المطلعين بـ 3.4 ملايين دينار مقابل عمليات شراء بـ 830 ألفاً

588 ألف دينار قيمة أكبر عملية تداول لمطلع باع أسهمه في «الامتياز»

محافظ تابعة لـ «الاستثمارات» باعت في «لوجستيك» وتشتري في «زين»

شريف حمدي

رصدت «الأنباء» التداولات الشهرية للمطلعين وتداولاتهم من الأسهم العادية أو بيع وشراء اسهم الاثابة والتحفيز التي يحصلون عليها بموجب قرارات مجالس الإدارات كنوع من التحفيز للموظفين المميزين، ولوحظ ارتفاع لافتا في القيمة التي قفزت إلى 4.2 ملايين دينار في شهر مايو الماضي ارتفاعا من 450 ألف دينار في أبريل الذي سبقه.

وتبين من خلال الرصد الذي يعتمد على وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» أن تداولات المطلعين الشهر الماضي طغت عليها العمليات البيعية في مقابل العمليات الشرائية، وذلك وفقا للآتي:

٭ بلغت قيمة عمليات البيع في تعاملات المطلعين 3.4 ملايين دينار، تمت من خلال 34 عملية بيع، وهي تشكل أكثر من 81% من إجمالي قيمة التعاملات.

٭ بلغت قيمة عمليات الشراء 830 ألف دينار، تمت من خلال 17 عملية، وهي تشكل 19% من الإجمالي.ويتضح من ذلك، أن خيار المطلعين هو البيع أكثر من الشراء، وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث كان توجههم البيع أيضا في مارس وأبريل الماضيين، علما أن فترة الشهر الماضي شهدت صفقة أسهم إثابة واحدة في شركة القرين بقيمة 25 ألف دينار، وأسهم الإثابة هي الأسهم الممنوحة من قبل الشركة للموظفين المميزين بأسعار أقل من السعر السوقي للسهم بالبورصة كنوع من التحفيز على الإجادة.

٭ وأظهر الرصد أن تداولات شهر مايو كانت عبارة عن 51 عملية، وتمت التداولات على أسهم 15 شركة مدرجة.

الامتياز

استأثرت تداولات شركة «الامتياز» بالنصيب الأكبر من قيمة التداولات بنسبة تصل إلى 35% من الإجمالي، حيث بلغت قيم التداول للمطلعين على أسهم الشركة 1.5 مليون دينار، وطغى عليها البيع بـ 6 عمليات، وتمت هذه العمليات من خلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت الاستثمار الكويتي، والذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة الامتياز، أما عملية الشراء الوحيدة فكانت لرئيس مجلس إدارة الامتياز خالد سلطان العيسى وكانت بقيمة 584 ألف دينار.

زين

نشاط ملحوظ تم على سهم شركة زين من خلال المطلعين على مدار شهر مايو الماضي، حيث تمت 12 عملية على السهم تنوعت ما بين شراء وبيع بقيمة إجمالية 665 ألف دينار، ولوحظ أن عمليات الشراء كانت أكبر بـ 10 عمليات بقيمة 215 ألف دينار، ورغم اقتصار عمليات البيع على عمليتين فقط إلا ان القيمة كانت 450 ألف دينار تشكل 67% من إجمالي التعاملات على سهم زين.وتمت جميع العمليات على السهم من خلال محفظة استثمارات تابعة لشركة الاستثمارات الوطنية، واعتبرت الأخيرة مطلعة كون رئيس مجلس إدارة زين عضوا في الاستثمارات الوطنية.

آسيا كابيتال

شهد سهم شركة آسيا كابيتال نشاطا لافتا على مستوى المطلعين خلال الشهر الماضي، واقتصرت العمليات التي شهدها السهم على البيع دون الشراء، وبلغ عددها 5 عمليات بقيمة 515 ألف دينار، وتمت جميع العمليات من خلال مطلع واحد ويعمل عضوا بمجلس الإدارة، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار أكبر مالك بالشركة بنسبة 15%.

لوجستيك

شهدت شركة لوجستيك 12 عملية تداول للمطلعين خلال مايو الماضي، جميعها عمليات بيع بقيمة إجمالية 250 ألف دينار، وتمت جميع العمليات على السهم من خلال محفظة تابعة لشركة الاستثمارات الوطنية، واعتبرت «الاستثمارات» مطلعة نظرا لأن الشركة لديها شخص مطلع ويشغل منصب عضو بمجلس إدارة لوجستيك.

صفقات بأقل من 25 ديناراً.. لماذا؟

لوحظ من خلال عمليات المطلعين خلال مايو الماضي أنه تمت 4 عمليات تداول تنوعت ما بين الشراء والبيع بقيمة إجمالية أقل من 25 دينارا للعملية، وكانت هذه العمليات عبارة عن بيع لأسهم لوجستيك بـ 25 دينارا، وعمليتين شراء لسهم المعامل بقيمة 17 دينارا لكل عملية على حدة، بالإضافة إلى عملية شراء على سهم أولى وقود بقيمة إجمالية 12 دينارا.