أعلن اتحاد مصارف الكويت عن عطلة عيد الفطر المبارك للبنوك بالكويت، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، حيث حددها على النحو التالي:

أولا: إذا كان شهر رمضان 29 يوما، فإن العطلة الرسمية ستكون من الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 27 يونيو، على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة اعتبارا من الأربعاء 28 يونيو.

ثانيا: إذا كان شهر رمضان 30 يوما، فإن العطلة ستكون من الأحد 25 يونيو حتى يوم الأربعاء 28 يونيو، على أن تباشر البنوك أعمالها المعتادة اعتبارا من الخميس 29 يونيو، بحيث تفتح البنوك المحلية أبوابها للجمهور على نطاق محدود من خلال القاعة المصرفية في المركز الرئيسي ومن خلال بعض الفروع الأساسية المنتشرة في محافظات الدولة.