ارتفع الذهب قليلا خلال تعاملات أمس بدعم من حالات الضبابية السياسية العالمية بعدما لامس أدنى مستوياته في 5 أسابيع في وقت سابق من الجلسة مع تأكيد أحد المسؤولين البارزين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على موقف البنك الذي يميل للتشديد النقدي. وزاد الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1246.82 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1247.8 دولارا للأوقية. وكانت أسعار الذهب الفورية لامست أدنى مستوياتها منذ 17 مايو عند 1242.61 دولارا للأوقية في أوائل الجلسة بعدما أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وليام دادلي أنه من المستبعد أن تؤدي البيانات الضعيفة التي صدرت في الآونة الأخيرة لعرقلة خطط الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 0.5% إلى 864.50 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.6% إلى 927.60 دولارا للأوقية.

وصعدت الفضة 0.8% إلى 16.58 دولارا للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 16.44 دولارا للأوقية مسجلا أدنى مستوياته منذ 18 مايو.