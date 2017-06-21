استقرار معدلات التضخم في مايو بدعم من مجموعة خدمات المسكن

أحمد موسى

واصل معدل التضخم تباطؤه للشهر الثالث على التوالي ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نموا سنويا بنسبة 2.7% في مايو 2017 ليصل الى 144.4 نقطة.

وبحسب التقرير الشهري الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاء، شهد معدل التضخم نموا شهريا طفيفا في مايو مقارنة مع ابريل الماضي بنمو 0.07% بفعل ارتفاع الأغذية والمشروبات بنحو 0.13%.

يذكر ان التضخم سجل في شهر مارس نموا سنويا هو الأبطأ منذ 40 عاما مقارنة بمعدل نمو سنوي 2.6% في نوفمبر 2013.

وساهم استقرار معدلات التضخم في مايو الماضي استقرار الرقم القياسي لمجموعة خدمات المسكن والتعليم والمطاعم والفنادق.

وسنويا سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بلغت نسبته 0.13% وكانت أكبر الارتفاعات في المطاعم والفنادق بنسبة 4.47% وخدمات المسكن بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.28% والنقل بنسبة 12.33%. ويرجع الارتفاع الكبير في المجموعات المرتبطة بالسكن والمطاعم والنقل إلى الارتفاعات التي شهدها الربع الأخير من العام بعد الارتفاع في أسعار البنزين.

كشفت أحدث بيانات للبنك المركزي الكويتي تراجعا طفيفا في حجم الائتمان الممنوح من المصارف الكويتية بنهاية شهر ابريل الماضي ليبلغ 34.87 مليار دينار مقارنة بـ 34.88 مليار دينار في مارس ليسجل بذلك تراجع نسبته 0.04%.

وسنويا سجل الائتمان نموا بنحو 4% وبزيادة 1.3 مليار دينار، بالمقارنة بحجم الائتمان المسجل في ابريل 2016 والبالغ 33.5 مليار دينار. وأظهرت بيانات المركزي تراجعا شهريا في القروض الشخصية بلغت نسبته 1% وبنحو 142 مليون دينار ليبلغ 14.4 مليار دينار، فيما سجلت القروض الشخصية نموا سنويا بنسبة 2.86%.

وسجلــــــت القروض الاستهلاكية أدنى مستوى لها منذ عام 2013 لتبلغ 1.13 مليار، وجاء تراجع القروض الشخصية بضغط من هبوط القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بنحو 7.5% لتبلغ 2.6 مليار دينار بالإضافة الى استمرار تباطؤ القروض الاستهلاكية التي وصلت الى 1.13 مليار دينار بتراجع شهري بلغت نسبته 0.2%، فيما سجلت تراجعا سنويا بلغت نسبته 4%. وتعد التسهيلات الاستهلاكية هي تلك التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم، وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر 2015 إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية.