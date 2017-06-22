الحملة صممت لتمنح العملاء مزايا رائعة تضاف إلى مزايا حساب الراتب المميزة

أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا عن أسماء الفائزين في السحب الرابع لحملته الترويجية الجديدة «امسح واربح»، حيث ربح عشرة عملاء محظوظين نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، وهم كل من: حصة بدر الحميدي العبدلي، نوار جاسم محمد العنزي، عمار فهيد سعد السبوق العجمي، عبدالله راشد حمد المرى، محمد عبدالله عبدالرزاق جرخي، أميرة عوض العجمي، آمنة فالح العازمي، علي محمد راشد الرشيدي، أسامة روضان غدنان جودة، محمد خليف سعادة المطيري. وصممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» التأهل لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 ألف دينار، بالإضافة إلى فرصة دخول السحب الأسبوعي وربح راتب نصف شهر وبحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

ومن جانبه، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان بأن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح عملاء الدولي مزايا رائعة تضاف إلى مزايا حساب الراتب المميزة. مشيرا إلى أن الدولي يحرص دائما على ابتكار كل ما هو جديد من حملات وعروض ترويجية بهدف مكافأة عملائه الحاليين والجدد بمنحهم أفضل الجوائز التي تدعم التزاماتهم المالية، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم على اختلافها.

كما أشار جاليجان إلى أن حملة «امسح واربح» صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديد فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر. هذا وسيتمتع عملاء حساب الراتب أيضا بمزايا استثنائية تشمل الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار كويتي مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات. بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، وعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب أو الرصيد، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

علما أن فرص الفوز ما زالت متاحة أمام المزيد من العملاء الذين ينتظرون الربح في السحب القادم، إلى جانب جوائز نقدية فورية تصل لغاية 12 ألف دينار، والجائزة الكبرى سيارة لامبورجيني.