فرصة لمشاهدة أحدث الأفلام خلال عطلة عيد الفطر

يقدم بنك الخليج عرضا حصريا لعملاء حساب red يمنحهم فرصة مشاهدة أحدث الأفلام في دور العرض التابعة لشركة السينما الكويتية الوطنية، خلال عطلة عيد الفطر السعيد، ويسري العرض خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2017. ومن خلال العرض يحصل عملاء حساب red الجدد الذين قاموا بفتح حسابات من خلال جناح بنك الخليج في مجمع الأفنيوز، على تذكرة سينما واحدة مجانا للاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام. وخلال فترة العرض، يقيم بنك الخليج جناحا خاصا بحساب red في دور السينما في مجمع الأفنيوز، يعرض من خلاله أحدث منتجاته وخدماته لعملائه الحاليين والمرتقبين.

كما يقدم بنك الخليج لعملائه خاصية جديدة للدفع الإلكتروني ePay تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين واوريدو وفيفا، وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play. وتتوفر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية، ومن خلال الخاصية الجديدة يتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج.

وكعادته، يسعى بنك الخليج نحو ابتكار طرق متميزة لمكافأة عملائه على مدار السنة، ويلتزم البنك بتزويد عملاء حساب red بالعروض المناسبة التي صممت خصيصا لتلبية احتياجاتهم وتساعدهم على الاستمتاع بعطلاتهم، وكذلك مشاركة أهل الكويت احتفالات عيد الفطر وغيره من المناسبات والأعياد والاحتفالات. وصمم حساب red خصيصا لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، دون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب. يحصل عملاء red على فرصة دخول السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة تشمل جهاز «آيفون»7، وجهاز «آيباد برو»، وساعة «آبل» الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.