أقامت شركة بوبيان للتأمين التكافلي غبقتها الرمضانية السنوية في فندق «جميرا» بحضور عدد من مسؤولي الشركة والموظفين.

وأشارت الشركة في بيان صحافي إلى أن إقامة الغبقة تأتي انطلاقا من حرصها الكبير على تقوية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين جميع الموظفين من مختلف الأقسام والإدارات، مشددة على أن تنظيم مثل هذه المناسبات من شأنه توفير فرصة مناسبة للإعراب عن تقدير الشركة التام لجهود الموظفين على مدار العام.

وفي هذا الإطار لفتت «بوبيان تكافل» إلى أن المناسبة اشتملت على العديد من الأنشطة الترفيهية، التي تم تنظيمها وسط أجواء تفاعلية مميزة، تخللتها سحوبات على العديد من الجوائز القيمة، وتبادل الأحاديث الأخوية بين المشاركين، إلى جانب المسابقات التي أضفت البهجة والمرح، فضلا عن توزيع القرقيعان. كما أشارت الشركة إلى أن الفعالية تؤكد ترسيخ مفهوم الأسرة الواحدة السائد بين جميع موظفي الشركة، موضحة في الوقت نفسه أن الغبقة الرمضانية التي دأبت على تنظيمها سنويا تسهم في تحقيق فرصة التواصل المباشر من خلال اجتماع الفريق الإداري مع الموظفين وسط أجواء مفعمة بالود والتقارب الذي يعبر عن تماسك وتعاون العاملين فيها والعلاقات المميزة بين أفرادها، وتحديدا في هذا الشهر الكريم.