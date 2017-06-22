وفقا لالتزامها المستمر بتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم يد العون والعطاء خلال الأيام المباركة، أطلقت شركة طلبات المنصة المتخصصة في خدمة طلب الطعام عبر الإنترنت حملتها الرمضانية الجديدة في بداية الشهر الفضيل، والتي تضمنت توزيع وجبات الإفطار الكاملة يوميا على الأفراد والأسر المحتاجة طوال أيام شهر رمضان.

وبالشراكة مع جمعية إحياء التراث الاسلامي فرع القرين، تم تجهيز وجبات غذائية عالية الجودة، والتي تتكون من: الأرز ـ الخبز ـ اللحم ـ اللبن ـ التمر والفواكه الصحية، حيث قامت طلبات بالتنسيق مع أحد شركائها من المطاعم لتوفير المأكولات بمعدل يومي يصل إلى 200 وجبة مشبعة ومغذية.

وقد تم توزيع أكثر من 4000 وجبة على المحتاجين في منطقة خيطان، وجار التوزيع يوميا حتى آخر يوم في شهر رمضان المعظم. ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة طالبات، عبدالحميد العمر: يقدم رمضان لنا فرصة مثالية للتفاعل مع المجتمع الذي نعمل ضمنه، والذي يقوم باستمرار بدعم نجاحاتنا المستمرة. وحيث إن شهر رمضان المبارك هو شهر الكرم، يسعدنا من خلال هذه المبادرة أن نعمل مع شركائنا المحليين لتقديم يد المساعدة وإحداث تغيير فعلي، وتبادل روح العطاء والرعاية مع أفراد المجتمع الذي ننتمي إليه.

وتأتي هذه الحملة الرمضانية كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لشركة طلبات، والذي ينطلق من إيمانها بأهمية دعم البرامج الخيرية والتزامها المستمر تجاه المجتمع المحلي، ولطالما التزمت شركة طلبات بتنظيم مجموعة من المبادرات والأنشطة الإنسانية والاجتماعية المختلفة، وذلك ما يعكس روح هذا الشهر الكريم.