في إطار مساهماته الاجتماعية والخيريــــــة والإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، قام البنك التجاري الكويتي بتقديم «هدية العيد» لعمال التنظيف والبناء المتواجدين بمواقع عملهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حملة «هون عليهم» والتي سبق أن حازت جائزة المشروع الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2016 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والهادفة إلى تعزيز التواصل مع فئة عمال التنظيف والبناء في مختلف المناسبات من أجل التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.

وفي تعليقها على فعاليات حملة هون عليهم المختلفة التي كان «التجاري» قد أطلقها منذ أكثر من خمس سنوات، قالت مساعدة المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك أماني الورع إن حملة هون عليهم تكتسب أهمية متزايدة كونها تعتني بفئة عمال النظافة والبناء الجديرة بكل الرعاية والاهتمام نظرا لدورهم في حماية البيئة وخدمة أفراد المجتمع بشكل عام، منوهة بأن البنك قد أضاف بعدا جديدا لهذا الحملة وأطلق حملة مرادفة لها باسم «سحوركم علينا» بهدف توزيع وجبات السحور على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم المختلفة وأخذ زمام المبادرة بالاحتفال بقرب العيد مع هذه الفئة وتوزيع الهدايا عليها بهدف دعم أواصر الصلة بين البنك ومختلف شرائح المجتمع.

وتابعت أماني الورع مبينة أن البنك يقوم بتحضير الهدايا قبل موعد المناسبة وذلك للعمل على توزيعها في الوقت المناسب وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العمال ومشاركتهم فرحة العيد. هذا وقد التمس فريق العلاقات العامة الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوه عمال التنظيف والبناء عند توزيع ملابس العيد الجديدة عليهم، حيث عبروا عن شكرهم الكبير لأسرة البنك التجاري الكويتي مشيدين بدوره المعهود في تقديم كل دعم مادي ومعنوي يساهم في إدخال الفرحة في قلوبهم ورسم البسمة على وجوههم.