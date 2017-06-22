الخالد: المناسبة فرصة للقاء مع الزملاء والعاملين وتبادل التهاني والتبريكات

أقامت مجموعة أسيكو حفل إفطار لموظفيها في فندق ومنتجع النخيل بحضور الإدارة التنفيذية على رأسهم نائب الرئيس التنفيذي في المجموعة م.غصون غسان الخالد ومدير مديري العمليات في شركة أسيكو للإنشاءات م.أحمد غسان الخالد ورئيس المجموعة المالية في أسيكو حسام أبو لغد.وأعربت نائب الرئيس التنفيذي في الشركة م.غصون الخالد عن فخرها وتقديرها للجهود التي قام بها الموظفون شاكرة لهم جهودهم المميزة وحثتهم على المزيد من العطاء بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن حفل الإفطار الجماعي مناسبة طيبة تمثل جزءا من مسؤولية الشركة الاجتماعية.

وأضافت الخالد أن الشركة حريصة على تعزيز الروابط بين العاملين، حيث تعتبر هذه المناسبة التي دأبت أسيكو على إقامتها سنويا في الشهر الفضيل فرصة للقاء مع الزملاء والعاملين وتبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين والمسؤولين.تخلل حفل الإفطار الذي حضره أكثر من 700 موظف من مختلف الإدارات فقرات ترفيهية وجوائز وهدايا قيمة للحضور إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية طغى عليها الطابع الرمضاني.